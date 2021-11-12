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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu ülkeyi eski Türkiye’ye döndürmek isteyenler, bir parmak sallayıp, Amerika’dan Avrupa’dan, ’size haddinizi bildiririz’ deyip, sınırımızın ötesine hafif bir adım attığımızda şartelimizi indirip, bizi karanlıkta bırak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü
Genel 12.11.2021, 23:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü