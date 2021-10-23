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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir’den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir’deki ziyaretlerini tamamlayarak kentten ayrıldı.
Genel 23.10.2021, 20:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir’deki ziyaretlerini tamamlayarak kentten ayrıldı.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde (EOSB) 52 yeni fabrikanın açılış törenine katılan ve Valilik Meydanı’nda halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Son olarak Sazova Parkı’ndaki Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nde kadınlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretlerini tamamlayarak hava yoluyla kentten ayrıldı.