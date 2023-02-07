Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL ilan etme kararı aldık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklama yaptı. İlki dün saat 04.17’de merkez üssü Pazarcık olan 7,7, ikincisi merkez üssü Elbistan olan saat 13.24’teki 7,6 büyüklüğündeki iki depremin yaklaşık 13,5 milyon vatandaşın yaşadığı 10 ilde büyük yıkıma yol açtığını belirten Erdoğan, depremlerin uzmanlarca birbirinden bağımsız, ancak birbirini tetikleyen ve dünyada örneği olmayan yer hareketleri olarak tarif edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki depremin geniş bir alanda geniş bir yıkıma sebebiyet verdiğini kaydederek, “Sadece cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Devletimiz tüm kurumları, kuruluşları, personeli, aracı, gereci, imkanlarıyla depremin ilk anından itibaren seferberlik ruhuyla felaket bölgelerinde çalışmaya başlamıştır” diye konuştu.

“Devletimizin tüm imkanlarını kullanarak arama kurtarma çalışmalarını hızla sürdürüyoruz”

Depremin etkisini göz önüne alarak Türkiye’deki uzman personele ve araçlara hemen bölgeye hareket etme talimatı verdiklerini hatırlatan Erdoğan, “Hava şartlarının çıkardığı zorluklara rağmen ekiplerimiz felaket bölgesine ulaşmak ve çalışmalara katılmak için fedakarca mücadele etmiştir. Çok sayıda artçı sarsıntının hasar gören binalarda ortaya çıkardığı tehlikeler de çalışmaları olumsuz yönde etkiliyor. Şartların zorluğuna bakmadan, devletimizin tüm imkanlarını kullanarak vatandaşlarımızın ve gönüllülerin de desteğiyle arama kurtarma çalışmalarını hızla sürdürüyoruz” dedi.

“Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak bölgeye gönderildi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin şunları aktardı:

“Halihazırda 53 bin 317 arama kurtarma görevlimiz ile destek personelimiz enkaz bölgesinde çalışıyor, yurt içinden ve dışından gelen ilave ekiplerle bu sayı her geçen saat artıyor. Çok daha fazla kamu görevlisi, STK görevlisi ve gönüllü de yardım çalışmalarında yer alıyor. Depremden kurtulan felaketzedelerin barınmadan geleceğe, yiyecekten ısınmaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedbirleri de adım adım hayata geçiriyoruz. Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.”

“İlk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik”

Depremin yaşandığı her ile mevcut yöneticilerin desteklenmesi için ilave vali ve kaymakamlar görevlendirildiğini söyleyen Erdoğan, 81 il kamu kurumları yöneticilerinin kendi şehirlerinde deprem bölgesiyle ilgili yürütülecek çalışmalar konusunda yoğun bir gayret içerisinde olduğunu anlatarak, “Ayrıca her ilimizde bir bakanımız, yürütülen faaliyetlere nezaret ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay da AFAD Merkezinde çalışmalarını koordinasyonlu yürütüyor. Biz de sahadaki arkadaşlarımızla sürekli irtibat içinde Cumhurbaşkanlığı Kriz Merkezi üzerinden gelişmeleri anbean takip ederek gereken müdahaleleri yapıyoruz. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik” ifadelerini kullandı.

"Bölgedeki havalimanlarımızın bir kısmını sadece yardım uçuşlarına tahsis ettik”

Ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulmasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Çetin kış şartları sebebiyle deprem bölgesine arama kurtarma ekip ve ekipmanlarıyla yardım malzemelerinin ulaştırılmasında halen zorluklar yaşanıyor. Bunun için zorunlu olmadıkça kimsenin deprem bölgesine giden ve deprem bölgesi içindeki yolları kullanmamasını, telefon görüşmelerinin de acil ihtiyaçlar dışında yapılmaması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Bölgedeki havalimanlarımızın bir kısmını sadece yardım uçuşlarına tahsis ettik” diye konuştu.

“Deniz Kuvvetlerimizin 10 gemisi, Hava Kuvvetlerimizin 54 yüksek kapasiteli kargo uçağı nakli çalışmalarda yer alıyor”

Deprem bölgelerine bine yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçak dahil toplamda 5 bin sağlık personeli aktarıldığını bildiren Erdoğan, vatandaşların ihtiyaç halinde stokların güçlü tutulmasını sağlamak için kan bağışı yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

“İçişleri Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize (TSK) mensup olarak güvenlik güçlerimizden çok sayıda personel arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi. TSK, kara unsurlarındaki binlerce personelinin yanı sıra Deniz Kuvvetlerimizin 10 gemisi, Hava Kuvvetlerimizin 54 yüksek kapasiteli kargo uçağı dahil, tüm imkanlarıyla arama kurtarma, tahliye ve yardım malzemelerinin nakli çalışmalarında yer almaktadır. Emniyet Teşkilatımız tüm unsurlarıyla zaten sahadadır. Jandarmamız, binlerce uzman personelinin yanı sıra 26 kargo uçağıyla, Sahil Güvenlik Komutanlığımız gemi ve botlarıyla afet bölgesinin her yerinde görev başındadır. Güvenlik korucularımız da bu çalışmalara aktif olarak katılmaktadır. Depremin geniş bir alana yayılan etkilerini daha hızlı ve detaylı tespiti için İHA’larımızı da devreye aldık. Ülkemizin dört bir yanından arama kurtarma eğitimi ve donanımı olan binlerce gönüllümüz AFAD’ın koordinasyonun da bölgeye akın etmektedir.”

STK’ların depremin ilk anından itibaren gösterdikleri gayretin yakın şahidi olduklarını belirten Erdoğan, “Bakanlıklarımıza bağlı birimlere ilave olarak, parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimiz ellerindeki araç, gereçleri ve yardım malzemelerini bölgeye göndermektedir. Altyapının yeniden ayağa kaldırılmasında yer alacak binlerce iş makinesi, ülkemizin dört bir yanından bölgeye doğru hareket halindedir” açıklamasını yaptı.

“Şu an da 3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde yaşanan vefat ve yaralı sayılarına dair şunları söyledi:

“Arama kurtarma çalışmalarında mesafe kat edildikçe, maalesef ölü ve yaralı sayımız da artıyor. Şu an da 3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz, şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır. Enkaz altından çıkartılan yararılar, bölgedeki ilk müdahalelerinin ardından Mersin, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, ülkemizin diğer yerlerindeki hastanelere gönderilerek tedavi altına alınıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşadığımız bu büyük felaketin milletimizce çektiğimiz acısına hürmeten, dünden başlayarak önümüzdeki pazar gününe kadar bir hafta süreyle milli yas ilan ettik.”

“13 Şubat’a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat’a kadar eğitim öğretime ara verildi”

Kurumların kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili ilave tedbirler alarak kamuoyuna duyurduğunu hatırlatan Erdoğan, “Bu çerçevede ülke genelindeki okullarda 13 Şubat’a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat’a kadar eğitim öğretime ara verildi. Özellikle tüm uygun binalar, afetzedelerin barınma ihtiyaçları için tahsis edildi. Afet bölgesine yakın yerlerden başlayarak kış sezonu sebebiyle zaten faaliyetlerine ara vermiş olan otellerin, afetzedelerin hizmetine sunulması için gereken planlamalar yapılıyor. Sadece Antalya bölgesinde 50 bin yatak bu amaçla hazırlanmıştır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşımın aksamasına yol açan yıkımların olduğu yerlerde trafik akışını sağlamaya yönelik düzenlemeler yapıldığını kaydederek, “Dağıtım hatları hasar gördüğü için veya tedbiren kesilen elektrik veya doğal gaz akışının kontrollü bir şekilde sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Haberleşmede kesinti yaşanmamasını sağlamak amacıyla bölgeye uydu iletim terminalleri gönderildi” dedi.

“Günü geldiğinde, şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız”

Depremlerin etkisiyle mücadele esnasında insanları birbirine düşürenler olduğunu kaydeden Erdoğan, “Devlet ve millet el ele vermiş, bu tarihi felaketin üstesinden gelmeye çalışırken yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Gün, onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde, şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Savcılarımız bu tür insanlık dışı yöntemlerle sosyal kaos çıkarmaya tevessül edenleri belirleyip, gereken işlemleri süratle yapıyor” açıklamasını yaptı.

“Vatandaşlarımızı ve iş dünyamızı AFAD hesaplarına bağışta bulunmaya davet ediyorum”

Şu ana kadar 70 ayrı ülke ve 14 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bizi telefonla arayan 18 devlet ve hükümet başkanıyla görüştük. Ülkemizin bu zor gününde yardım desteğini ve teklifini iletmek üzere arayan, mesaj gönderen, açıklama yapan tüm dostlarımıza, tüm devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür ediyorum. Uluslararası toplumun desteği, gelecek yardımların mahiyetinden ziyade moral etkisiyle bizim için kıymetlidir. Dualarıyla milletimizin yanında yer alan gönüllü coğrafyamızın dört bir yanındaki her bir kardeşimize de şükranlarımı sunuyorum. Deprem yaralarının sunulmasına yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı ve iş dünyamızı AFAD hesaplarına bağışta bulunmaya davet ediyorum. AFAD’ın ülkemizin önde gelen tüm bankaları ve katılım şirketlerinde bulunan Türk lirası ve döviz hesaplarına havalelerden herhangi bir ücret alınmayacaktır.”

“OHAL ilan etme kararı aldık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan deprem afetinin ve etkilerinin vahametinin, tedbirler alınmasını zorunlu hale getirdiğini belirterek, “Depremin yaşandığı 10 ilimizi, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin etmek için Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

“İnşallah deprem felaketinin yol açtığı yıkımın da üstesinden geleceğiz”

Zorlukların aşılarak kararlılıkla çalışmaların yürütüldüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi.

“Sadece ülkemizin değil, dünyanın en büyük felaketlerinden birini yaşadığımızın bilinciyle, ülkenin ve milletin tüm imkanlarını planlı ve etkin bir şekilde harekete geçirmenin gayreti içindeyiz. Felaket alanının büyüklüğü, yıkımın ağırlığı, olumsuz hava şartları gibi sebeplerle arama kurtarma ve yardım çalışmalarında arzu ettiğimiz hıza ulaşamadığımız yerler elbette vardır. Afetten etkilenen vatandaşlarımız şundan emin olsun ki; devleti kendisine el uzatmak, canını kurtarmak, hayatını kolaylaştırmak için tüm gücüyle çalışmaktadır. Zorlukları birer birer aşarak erişmedik yıkıntı, kaldırmadık enkaz, karşılanmadık ihtiyaç bırakmayacak bir kararlılıkla sahaya yükleniyoruz. Bugüne kadar nice badireleri devlet millet dayanışmasıyla geride bırakmış bir ülke olarak, inşallah deprem felaketinin yol açtığı yıkımın da üstesinden geleceğiz. Önceliğimiz, arama kurtarma çalışmalarını hızlandırmak ve bununla birlikte acil yardımları yerine ulaştırmaktır. Ardından enkaz kaldırma, sonrasında yeniden inşa faaliyetlerine de süratle başlayacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Katar 10 bin konteyner ülkemize gönderme hazırlığı içerisinde. Aynı şekilde şu anda birçok yerlerde bizim acil olarak yardımımızı ulaştıracağımız birçok konteynerin dışında karavanlar da merkeze ulaşmakta. Bu karavanları acil ihtiyacı olan ailelere tahsis edeceğiz. Allah, ülkemizin ve milletimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.