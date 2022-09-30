Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii’nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Dolmabahçe Camii’nde kıldı.

Dolmabahçe Ofisi’nde düzenlenen Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmanın ardından Cuma namazı için Dolmabahçe Camii’ne geçti. Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan camiden ayrıldı.