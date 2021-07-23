Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz çok daha büyük felaketlerin altından kalktık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin çok büyük felaketlerin üstesinden geldiğini belirterek “Elazığ’da, Van’da burayla mukayese edilemeyecek felaketleri telafi ettik ve burayı haydi haydi hallederiz; Yeter ki cana gelmesin” dedi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin’de incelemelerde bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu ilçesindeki incelemelerinin ardından İl Afet Koordinasyon Merkezi’nde afetle ilgili brifing aldı. Brifing sonrası Erdoğan, helikopterle dün sel felaketi yaşanan Artvin’in Arhavi ilçesine geçti. Havadan incelemelerde bulunan Erdoğan, ardından Yeni Camii balkonundan meydandaki ilçe halkına hitap etti.

“Bugün gördüm ki burada felaketin boyutu çok ileri derecede” diyen Erdoğan “Fakat ne olursa olsun şuanda zarar tespit heyetlerimiz çalışmalarını yaptı ve yapıyorlar. Bu tespitlerle beraber en kısa zamanda sizlere gerekli olan ödemeleri yapmak suretiyle bu zarar tespitinden sizleri kurtarmanın gayreti içerisinde olacağız. Biz çok daha büyük felaketlerin altından kalktık. Elazığ’da, Van’da burayla mukayese edilemeyecek felaketleri telafi ettik ve burayı haydi haydi hallederiz. Yeter ki cana gelmesin” diye konuştu.

“En ufak bir burada çılgınlık göstermediler; dediler ki sabır”

Felaket karşısında Arhavi halkının gösterdiği sabrı takdir eden Erdoğan “Ben Arhavi’nin bu duruşunu canı gönülden alkışlıyorum. Az önce İçişleri Bakanım da onu söyledi. İlk andan itibaren Arhavi hep böyle dimdik durdu. En ufak bir burada çılgınlık göstermediler. Dediler ki sabır ve siz sabrettiniz. Sizin sabrettiğiniz bu yerde idarecileriniz olarak bize düşen de biz de bu sabreden vatandaşlarımıza karşı ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Konut noktasında pek ciddi bir fatura çıkmadı. Daha çok esnaflarımızın nakdi sıkıntıları var. Onları biran önce gidereceğiz. İçişleri, AFAD hep birlikte takip ederek ödemelerini en kısa zaman yaparak sizlere ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

“Felaket imtihandır”

“Felaket imtihandır. Ona sabretmek o da ayrı bir imtihandır. Arhavi bunu gösterdi” ifadelerini kullanan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şunu bilesiniz ki bu kardeşleriniz de bu tür felaketler karşısında biz pes etmeyiz. İmkanımız ve gücümüz var. Türkiye eski Türkiye değil. Şuanda güçlü bir Türkiye var. Ve bu güçlü Türkiye esnafını darda, yolda bırakmaz bunu böyle biliniz. Şuanda bakanlarım, milletvekillerimiz, valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız hepsi yanımızda. Hep birlikte düze çıkana kadar bu işi halledeceğiz, bu işi bitireceğiz ve böylece de benim Arhavili kardeşlerim Allah devletimizden razı olsun diyene kadar devam edeceğiz. Tekrar ölenlere Allah’tan rahmet, aranmakta olan 2 kardeşimizi de bulmak suretiyle ailelerini huzura kavuştuklarını hep beraber görelim istiyorum. Sağolun, var olun.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra ilçeden helikopterle ayrılarak Rize’ye hareket etti.