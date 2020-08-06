banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
İstanbul'da asker uğurlamaları yasaklandı
İstanbul'da asker uğurlamaları yasaklandı
"Çarklarımız güçlü şekilde dönmeye devam edecek"
"Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız"
İstanbul Sözleşmesi nedir?
İstanbul Sözleşmesi nedir?

Çorum’da korona virüsten 10 günde 4 kişi ölünce vali uyardı

ÇORUM VALİSİ MUSTAFA ÇİFTÇİ, SON 10 GÜNDE KORO VİRÜS NEDENİYLE 4 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÇORUM’DA VAKA SAYISI BİN 52’YE ULAŞTIĞINI AÇIKLADI

Genel 06.08.2020, 16:37
7
Çorum’da korona virüsten 10 günde 4 kişi ölünce vali uyardı

Son 10 günde korona virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Çorum’da vaka sayısı bin 52’ye ulaştı. Artan vakalara dikkat çeken Vali Mustafa Çiftçi, “Vaka artışı hızı bu şekilde devam ederse bir müddet sonra sağlık sistemi tedavi etme sınırlarını zorlamış olacak. Halkımızdan kurallara azami şekilde uymalarını istiyorum” dedi.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği korona virüs denetimleri konulu genelge kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapılmaya başlandı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile birlikte Hürriyet meydanında gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Vatandaşlar ve sürücülerle sohbet eden Vali Çiftçi, kurullara uymaları için çağrıda bulundu.

’Vaka artışı hızı bu şekilde devam ederse bir müddet sonra sağlık sistemi tedavi etme sınırlarını zorlamış olacak’

Son günlerde ilimizde korona virüsün yakalananların sayısında, vakalarda önemli bir artış olduğuna vurgu yapan Vali Çiftçi, “Bunun önüne geçebilmek için vatandaşlarımızı hem maske takmaya, hem sosyal mesafe kuralına uymaya hem de kalabalık ortamlardan uzak durmaya davet ediyorum. Dün Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizi de ziyaret ettim. Vaka artışı hızı bu şekilde devam ederse bir müddet sonra sağlık sistemi tedavi etme sınırlarını zorlamış olacak. Halkımızdan ricamız maske taksınlar, sosyal mesafe kuralına uysunlar. Kalabalık ortamlardan uzak dursunlar. Dolaysıyla hastanede yatarak tedavi görenler, evlerde izolasyona aldıklarımız, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımızın aldığı kurallara riayet etsinler” dedi.

"10 günde 4 vatandaşımızın vefatını düşünürsek konunun ne kadar ciddi olduğu, ne kadar kritik olduğu anlaşılacaktır"

Gazetecilerin soruları üzerine vakalarla ilgili istatistiki bilgileri de paylaşan Vali Çiftçi, Bugüne kadar ilimizde korona virüse yakalananların sayısı bin 52’dir. Hastanede şuanda yatarak tedavi gören 122 kişi var. 5 hastamız yoğun bakımda, 5 hastamız entübe yani solunum cihazına bağlı olarak yaşıyor. Evinde izolasyona tabi tuttuğumuz 282 kişi var. Pandemi döneminin ilk döneminde toplam 5 vefatımız vardı. Bugün itibariyle son 10 günde 4 vefatımız daha oldu. Vakanın ilk çıktığı günden bugüne kadar toplam vefat sayısı 9’a ulaştı. Halkımızdan istirham ediyorum. Şu son 10 günde 4 vatandaşımızın vefatını düşünürsek konunun ne kadar ciddi olduğu, ne kadar kritik olduğu anlaşılacaktır. Yoğun bakımdaki hasta sayımız arttıkça, entübe sayımız arttıkça vefat sayımızda doğru orantılı artıyor. Halkımızdan kurallara azami şekilde uymalarını istiyorum” diye konuştu.

Emniyet bölgesinde 102 ekip ve 405 personel ile denetimler gerçekleştirildiğini açıklayan Vali Çiftçi, “Kontrollü sosyal hayat dönemine geçildiğinde maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet ve kalabalıklardan uzaklaşma şeklinde dört ana gaye vardı. Bugün maske denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Bilindiği gibi sadece maske takılması yoluyla korona virüsten korunmanın yolu yüzde 86 oranında korunuyoruz. Sosyal mesafe kuralına uyarsak yüzde 82 oranında koruma sağlanabiliyor. Eğer her ikisine de uyarsak yüzde 96 oranında bir koruma sağlanıyor. Bu da maske kullanımının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 08 Ağustos 2020
İmsak 04:19
Güneş 06:00
Öğle 13:15
İkindi 17:07
Akşam 20:20
Yatsı 21:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25