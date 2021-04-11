banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dünyada aşı adaletsizliği büyüyor!
Dünyada aşı adaletsizliği büyüyor!
Sezonun ilk turist uçağı Bodrum'a indi
Sezonun ilk turist uçağı Bodrum'a indi
Almanya Savunma Bakanı’ndan Rusya’ya çağrı
Almanya Savunma Bakanı’ndan Rusya’ya çağrı
Uçakta büyük kavga!
Uçakta büyük kavga!

Çorum’da deprem

Çorum’un Dodurga ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Genel 11.04.2021, 17:43
5
Çorum’da deprem

Çorum’un Dodurga ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Çorum’da saat 17.06’da merkezi Dodurga ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 11.22 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Dodurga’nın yanısıra Osmancık, Oğuzlar, Laçin, Kargı ve Çorum merkezde de hissedilen deprem ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına neden olmadı.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
11°
açık