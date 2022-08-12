Çorum depremle sallandı!

Çorum’da 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremle sallandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre merkez üssü Çorum’da yaşanan deprem, yerin 5,50kilometre altında meydana geldi.

Deprem sebebiyle ilk beirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem kent merkezinde kısa süreli hissedildi.



'AFAD AÇIKLAMA YAPTI'

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada "Meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." denildi.