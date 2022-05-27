Cirit müsabakaları öncesi atlara ruam testi yapıldı

Ata sporu ciritin yaşatıldığı Bayburt’ta, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce cirit atlarına ruam testi yapıldı. Puanlı müsabakaların ve il elemelerinin başlamasına az bir zaman kala cirit atları, ruam testinden geçerek, atlarda ruam hastalığı olup olmadığı Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünden veteriner hekimlerce incelendi.

Bayburt’taki 8 atlı spor kulübü bünyesindeki 65 ata veteriner hekimler tarafından ruam hastalığının teşhis edilmesinde kullanılan mallein testi uygulandı. Mallein testini uygulayan veteriner hekim Ömer Cambaz, testi uygularken belli bir noktadan atı tıraş etmeyle işe başlandığını söyleyerek, testin uygulanış biçimini anlattı. Cambaz, "Ruam testini uygulayabilmek için öncelikle belli bir noktadan 5 santime 5 santim şeklinde tıraş etmek gerekiyor. Daha sonrasında da ölçümlerini yapıyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra malein testinde uygulanan sıvıyı bu bölgeye enjekte ediyoruz. 72 saat sonra gelip bu bölgeyi okuyacağız. 72 saat sonunda bu bölgede herhangi bir tepkime oluşur, reaksiyon gelişirse atlarda ruam hastalığı olduğunu görebiliriz" şeklinde konuştu.

21 Şubat Atlı Spor oyuncusu Alpay Tekdemir, ruam testlerinden sonra il elemeleri cirit turnuvalarına hazır olduklarını dile getirerek, "Yaklaşık 10-15 gün sonra oynanacak olan il elemelerinden dolayı atlarımıza ruam testi yaptırdık, hiçbir sorunla karşılaşmadık, maçlara hazırız" diye konuştu. İpek Yolu Atlı Spor Kulübü oyuncusu Ömer Aslan ise, uygulanan ruam testlerinin ardından atlarda ruam hastalığına rastlanılmadığını ifade ederek, İpek Yolu Atlı Spor Kulübü olarak müsabakalara hazır olduklarını belirtti. Öte yandan Bayburt Tarım İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yapılan testler sonucunda, cirit müsabakalarında yarışacak atlarda herhangi bir hastalığa rastlanılmadı, atlar ruam testinden başarılı bir şekilde geçti.