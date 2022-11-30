Çınar Kart’ı Kocaeli’de Ekrem İmamoğlu tanıttı

İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM AŞ iş birliğiyle hayata geçirilen, çeşitli hizmet alanlarında kullanım imkanı sunan Çınar Kart’ın tanıtımı yapıldı. Çınar Kart, İstanbulkart ile aynı özelliklere sahip olacak ve tüm noktalarda aynı şekilde kullanılabilecek.

İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM A.Ş arasında yapılan işbirliği ile "İki Şehir Tek Kart" sloganıyla oluşturulan, her iki şehirde kullanılabilecek, toplu ulaşımdan alışverişe kadar hem vatandaşa hem de esnafa fayda sağlayacak olan "Çınar Kart" projesinin lansmanı yapıldı.

"Belediyeler güzel işlere imza atıyor"

Programda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyelerin güzel işlere imza attığına dikkat çekerek, Çınar Kart projesinin örnek teşkil eden nitelikte olduğunu söyledi. Torun, "Fatma Başkanın göreve ilk başladığı günü hatırlıyorum. Yerel seçimlerden sonra endişeleri vardı. Kendisine ’6 ay sonra bunların hepsi geçecek, sen daha güzel işler yaptığında şevkin artacak’ demiştim. Bugün o yüzündeki gülümsemeden bunu anlıyor ve kendisini kutluyorum. Çınar Kart ile birlikte İstanbul İzmit’e gelmiş olurken, İzmit’te İstanbul’a gitmiş oldu. Bu iki kart sayesinde hem Kocaelili hemşerilerimiz hem de İstanbullu hemşerilerimiz kartın avantajlarından yararlanacaklar. Hem de teknolojinin avantajlarından yararlanacaklar. Artık zamanımız çok değerli. Teknoloji bize yeni fırsatlar sunuyor. Bunları değerlendirmek lazım. Sanayi devrimini kaçırdık diye hep deriz. Şimdi bir dijital devrimin içindeyiz. Bunların gereklerini hep birlikte yerine getirmeliyiz. Bunu da sağladıkları için her iki belediye başkanıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"100 bin noktada hizmet veren bir şehir yaşam kartına dönüştü"

Çınar Kart’ın vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlayacağına dikkat çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Biz yerel yönetimler olarak hemşerilerimizin hayatına kolaylaştırma, yaşam kalitesini artırma ve onlara çok değerli çözümler ulaştıracak özel proje hazırlama konusunda sorumlu kişileriz. Akıllı şehir projeleri kentlerimizin geleceği için çok önemli. Kentleşme dünyanın artık büyük bir konusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle İstanbulkart’ı bir ulaşım kartından çok daha ötesinde, yaşamın her anına dokunan bir karta dönüştürmüştük. Bu çabamız çok önemli sonuçlara ulaştı. Hatta karttan öte bir uygulama biçiminde şu anda uygulama içerisinde her şeyi bulabileceğiniz bir mekanizmaya kadar evrildi. 100 bin noktada hizmet veren bir şehir yaşam kartına dönüştü" dedi.

"Çok büyük ses getirecek"

İmamoğlu, İstanbulluların hayatını kolaylaştıran kartı İzmitlilerin de hizmetine sunmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "İzmit Belediyesi sınırlarında yaşayanların kullanımına sunacağımız Çınar Kart, İstanbul içi ulaşımdan tutun İstanbulkart’ın geçtiği o 100 bin noktanın tamamında kullanabileceğiniz bir karta dönüşüyor. İzmit’teki anlaşmalı noktalarda da Çınar Kart’ı kullanacağınız gibi İstanbul’un da birçok noktasında kullanılabilecek olması, sanıyorum yanı başımızdaki komşu kentte çok büyük ses getirecek" diye konuştu.

"Vatandaşlar avantajlı hizmetten faydalanabilecek"

Çınar Kart’ın iki şehri birleştireceğine dikkat çeken Fatma Kaplan Hürriyet ise "Vatandaşlar, tek kartla İzmit ve İstanbul’da avantajlı hizmetten faydalanabilecek. Çınart Kart, toplu ulaşımdan alışverişe kadar hem esnafa hem de vatandaşa büyük katkı sağlayacak" dedi.

Çınar Kart nedir?

İzmit Belediyesi, Çınar Kart ile ihtiyaç sahibi ailelerin gıda, giyim, kırtasiye ve benzeri tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Çınar Kart, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İstanbulkart ile aynı özelliklere sahip olacak ve tüm noktalarda İstanbulkartla aynı şekilde kullanılabilecek.