Çin: “Çin ekonomisinin uzun vadede istikrarlı gelişme eğiliminin değişmedi”

Çin Devlet İstatistik Bürosu Nisan ayındaki COVID-19 salgın durumunun ekonomiye büyük olumsuz etkilediğini ancak Çin ekonomisinin uzun vadede istikrarlı gelişme eğiliminin değişmediğini belirtti.

Çin Devlet İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui bugün düzenlenen basın toplantısında Çin ekonomisinin mevcut durumunu değerlendirdi. Fu Linghui, yılbaşından bu yana geçen süre içinde Çin ekonomisinin göğüslediği gerileme baskılarının daha da kuvvetlendiğine işaret ederek, Nisan ayındaki Covid-19 salgın durumunun ekonomiye büyük olumsuz etkilediğini ancak bu etkilerin kısa vadeli ve dış faktörlere dayandığını, dolayısıyla Çin ekonomisinin uzun vadede istikrarlı gelişme eğiliminin değişmediğini belirtti. Fu Linghui, Çin ekonomisinin kaliteli gelişmesinin genel durumunun değişmediğinin altını çizerek, makro ekonomi istikrarının korunması ve öngörülen gelişim hedeflerine ulaşılması için olumlu şartların çok olduğunu kaydetti.

Basın toplantısında Nisan ayındaki ekonominin genel durumu hakkında da bilgi veren Çinli Sözcü Fu Linghui, Nisan ayında Çin’de sanayi üretimi yavaşlarken, yüksek teknoloji imalatının nispeten hızlı şekilde büyüdüğünü dile getirdi. Hizmet üretiminde bir miktar düşüş yaşandığını aktaran Çinli Sözcü, modern hizmet sektöründe büyüme eğilimi korunduğunu kaydetti. Piyasada satışlarda düşüş olurken, temel yaşam mallarının satışı ve internet üzerinden gerçekleştirilen perakende satışı sürekli artış gösterdiğini sözlerine ekleyen Linghui, “Buna paralel olarak sabit sermaye yatırımının boyutu genişlerken, yüksek teknoloji ve toplumsal yatırım hızla arttı. Malların ihracat ve ithalat artışı devam ederken, ticaret yapısı sürekli iyileşti. Kentsel kayıtlı işsizlik oranında bir ölçüde artış yaşanırken, toplumun başlıca istihdam rakamlarında istikrar korundu. Tüketici fiyat endeksinde ılımlı bir artış gözlemlenirken, Üretici fiyat endeksindeki düşüşün boyutu azaldı” dedi.