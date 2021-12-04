Çıldır Gölü soğukların etkisiyle kısmen dondu

KARS (AA) - Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Kars'ın Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyü sınırlarındaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar, gölün köy tarafındaki buzlu yüzeyine çıkarak yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

İzmir'den Doğu Ekspresi treniyle Kars'a gelen Aykut Şen, AA muhabirine, kısmen buz tutan gölün yüzeyinde yürüdüklerini belirterek, "Buranın ambiyansı çok güzel. Buza ilk bastığımda biraz heyecan ve gerilim yaşadım ama sağlam bir şekilde döndük. Herkesin buraya gelip buraları görmesi lazım, gerçekten harika bir yer." diye konuştu.