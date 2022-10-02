Çifte vatandaşlar Bulgaristan’daki erken genel seçim için sandık başında

Eskişehir’de yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan’daki erken genel seçimleri için sandık başına gitti.

Bulgaristan parlamentosunun Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından feshedilmesi üzerine erken seçim kararı alınmıştı. Türkiye’de Bulgaristan çifte vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Eskişehir’de seçmenler sandık başına gitti. Kentte oy kullanım işlemi için iki okulda sandıklar kuruldu. Saat 07.00’de başlayan ve 20.00’a kadar devam edecek seçimler için çifte vatandaşlar sandıkların yolunu tuttu. Bulgaristan kimlik belgeleri ve pasaportlarıyla oy kullanan seçmenler, yeni hükümetin kurulması için tercihlerini yaptı.

“Bulgaristan’da yaşayan Türk soydaşlarımızın yanında olduğumuzu her şekliyle hissettirmek istiyoruz”

14 Kasım 2021’de gerçekleşen seçimlerde bin 564 kişinin oy kullandığını kaydeden Eskişehir Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Habibe Aydın, “Bugün yine Bulgaristan seçimleri için buradayız. Vatandaşlık haklarına sahip hemşerilerimiz, bugün yine oylarını kullanacaklar. Eskişehir genelinde kurulan üç tane sandıkta oy kullanma süreci başladı. Akşam saat 20.00’e kadar da devam edeceğiz. En son seçimler geçen yıl 14 Kasım 2021 tarihinde yapılmıştı. O tarihte kent genelinde çifte vatandaşlık hakkına sahip hemşerilerimizle birlikte bin 564 adet oy kullandık. İnşallah bugün de aynı veya daha üst sayıları hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılık göstermesini arzu ediyoruz. Bulgaristan’da yaşayan Türk soydaşlarımızın yanında olduğumuzu her şekliyle hissettirmek istiyoruz. İnşallah seçim sonuçları Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımız için hayırlı olur” dedi.