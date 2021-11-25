banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ayasofya'da taşların arasından çıkan esrarengiz not!
Ayasofya'da taşların arasından çıkan esrarengiz not!
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Almanya’da çifte vatandaşlığa onay
Almanya’da çifte vatandaşlığa onay

CHP’li Belediyenin işçilerinden Kılıçdaroğlu’na ‘helalleşme’ tepkisi

Bakırköy Belediyesi önünde zam alamadıkları için 24 saat boyunca grev nöbetinde bulunan işçiler, “Kemal Kılıçdaroğlu önce Bakırköy Belediyesi işçileriyle ve aileleriyle helalleşmeli. Bakırköy’ü yönetemeyen Türkiye’yi nasıl yönetecek” dedi.

Genel 25.11.2021, 13:33
CHP’li Belediyenin işçilerinden Kılıçdaroğlu’na ‘helalleşme’ tepkisi

Bakırköy Belediyesi önünde zam alamadıkları için 24 saat boyunca grev nöbetinde bulunan işçiler, “Kemal Kılıçdaroğlu önce Bakırköy Belediyesi işçileriyle ve aileleriyle helalleşmeli. Bakırköy’ü yönetemeyen Türkiye’yi nasıl yönetecek” dedi.

2 yıldır zam alamayan Bakırköy Belediyesi işçileri, Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun zamma yanaşmaması üzerine 32 gün önce belediye önünde greve başladı. Soğuk hava ve yağmura aldırış etmeden belediye önünde bekleyen işçiler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘helalleşme’ çağırısı üzerinden tepki gösterdi. Helalleşme olacaksa bunun Bakırköy Belediyesi işçileri ve onların çocuklarıyla başlaması gerektiğini belirten Belediye İş Sendikası İstanbul 2. No’lu Şube Başkanı Savaş Doğan, “Bugün grevimizin 32. günü hava şartları zor. Dün 24 Kasım Öğretmenler Günüydü aynı zamanda grevde olan yaklaşık 30 öğretmen arkadaşımız var. Bu zorlu şartlarda çocuğu hastalanan öğretmen arkadaşımız oldu. Korona

virüse yakalanan arkadaşlarımız var. Başkanın katı ve sert tutumu bizi uzlaştırma noktasında birleştirmedi. Belediye başkanı 2020 için yüzde 3 ve 2021 yılı için ise yüzde 5 zam oranında diretiyor. Enflasyon yükseldi. Böyle bir teklif, burada aldığı maaştan başka geliri olmayan arkadaşı açlığa mahkum etmektir. Başkan çok katı ve gerçekten çok acımasız davranıyor. Biz haklarımızı alana kadar burada ölümü göze alarak mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

“Türkiye’ye talip olan önce Bakırköy’ü görmeli”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısına vurgu yapan Doğan, “Helalleşmek Bakırköy işçisiyle başlar. Türkiye’ye talip olan, yönetmeye talip olan önce Bakırköy’ü görmeli. Gerçekten bir zulüm yaşanıyor. Türkiye’yi yönetmek önce Bakırköy’deki sorunu çözmekten, Bakırköy’ü yönetmekten geçer. Açıkçası Bakırköy’ü yönetemeyen Türkiye’yi yönetemez. Önce Bakırköy işçisiyle Bakırköy’deki direnişteki bu işçinin emekçinin çocuklarıyla helalleşmesi gerekiyor. Bu zorlu şartlarda mücadele ediyoruz. Mücadelemiz devam edecek haklı bir mücadele veriyoruz. İnsanda biraz vicdan biraz merhamet olur” diye konuştu.

Öte yandan belediye önünde bekleyişlerini sürdüren işçiler, hazırladıkları temsili tabutun üzerine “Helalleşmek Bakırköy İşçisiyle Başlar” yazarak taşıdılar.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7