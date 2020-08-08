Çelikhan’da berberler ve çay ocakları kapandı
ADIYAMAN’IN ÇELİKHAN İLÇESİNDE KORONA VİRÜS (COVİD-19) VAKALARI NEDENİYLE BERBERLER VE ÇAY OCAKLARI KENDİ İSTEKLERİ İLE İŞYERLERİNİ KAPATTI.
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle berberler ve çay ocakları kendi istekleri ile iş yerlerini kapattı.
Çelikhan ilçe merkezinde bazı kişilerin korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine çay ocakları ve berberler ikinci bir talimata kadar kapatıldı.
Çelikhan Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, esnafın kendi isteği üzerine bu kararın alındığını dile getirilerek, “Ülkemizde ve ilçemizde korona virüs olayının oluşturduğu tehlike devam etmektedir. Bu sebeple ilçemizde gerekli tedbirleri almaya devam etmekteyiz. İlçemizde kıymetli kahvehane ve berber esnaflarımız kendi istekleriyle belli bir süre Covid-19 tedbirleri kapsamında çalışmalarına ara vermiştir. Onlara buradan teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
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