ÇED Toplantısında gergin anlar

Ergene ilçesi Karamehmet Mahallesi sınırları içerisinde kalan Marmaracık mevkisinde tarım arazilerine yapılmak istenen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili olarak düzenlenen ÇED sürecine halkın katılımı toplantısı çevrecilerin ve vatandaşların tepkisi üzerine yapılamadı.

Karamehmet Mahallesi’nde verimli tarım arazilerinde ve yerleşim yerinin hemen yanı başında yaklaşık 3 bin dönümlük tarım arazisi üzerine kurulmak istenen Plastik Sanayi Bölgesi ile ilgili olarak ÇED toplantısı için Ergene Belediye Başkan Vekil Erhan Baştak, başkan yardımcıları Yüksel Baydarlı ve Mehmet Cebeci ile meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar toplantının yapılacağı açıklanan salon önünde bir araya geldiler.

Burada kısa bir konuşma yapan ve Ergene Belediyesinin projeye karşı olumsuz görüşlerinin sebepleri ile kaygılarını dile getiren Ergene Belediye Başkanvekili Erhan Baştak, Ergene halkının havasını, suyunu ve toprağını koruyarak sahip çıkacaklarının altını bir kez daha çizdi.

Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yatırım Projesi (PAKOP) ÇED sürecine halkın katılımı toplantısına Ergene Belediyesi adına katılan ve projeyi neden istemediklerini gerekçeleri ile aktaran Ergene Belediye Başkan Vekili Erhan Baştak, “Ergene Belediyesi adına bu konuyla ilgili olarak bizim de bir görüşümüz var. 1/100000’lik planlarda burası Ergene Havzası olarak işlenmiş, ayrıca il çevre düzeni planlarında da 1/25000’lik planlarda da birinci öncelikli korunması gereken tarım alanı olarak belirtilmiştir. Bu araziyi edinene müteşebbisler bu araziyi aldıklarında buranın tarım arazisi olduğunu bilerek satın aldılar. TÜİK verilerine baktığımızda Türkiye ortalaması 260 kiloyken bölge ortalaması 500 kilogramın üzerinde Ayçiçek ortalamamız 256 kilodur. Böyle bir yerde tarım yapılamaz denmesini biz uygun görmüyoruz, anlamıyoruz da. Biz burada tarım dışında yapılacak faaliyetlerin bölgemizde doğuracağı sonuçların bertaraf edilemez olduğunu düşünüyoruz. Konu ile ilgili görüşümüz uygun olmadığıdır ve konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

ÇED toplantısının yapılacağı salon önündeki açıklamaların ardından salona geçen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar projeye karşı olduklarını belirtip ÇED toplantısının yapılmamasını istedi. Beton üzerinde buğday olmaz, ekmek olmaz diyerek toplantıyı yönetecek bakanlık heyetinin masasına buğday ve ekmek bırakarak projeyi protesto ettiler. Projeyi isteyen yatırımcılarla istemeyen vatandaşların tartışması sırasında zaman zaman tansiyon da yükseldi. Salonda gergin anların yaşandığı tartışma büyüyünce ÇED toplantısını yönetecek olan bakanlık görevlileri toplantıyı sonlandırdı. Böylece ÇED toplantısı gerçekleştirilemedi.