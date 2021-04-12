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Çaya düşen karacayı gören jandarma düşünmeden suya atladı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde çaya düşen karaca, suya giren jandarma ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Genel 12.04.2021, 15:41
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Çaya düşen karacayı gören jandarma düşünmeden suya atladı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde çaya düşen karaca, suya giren jandarma ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Vatandaşlar, Cide’nin Kumluca Mahallesi’nde karacanın çaya düştüğünü gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çaya girerek suyun içerisinden karacayı kurtardı. Daha sonra jandarma ekipleri, yaralanan karacayı veteriner hekime götürerek tedavi ettirdi. Tedavisi tamamlanan karaca, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Cide Milli Parklar Şefliği tarafından tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.
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