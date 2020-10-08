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Canlı yayında işlediği cinayeti itiraf eden Süleyman Gürbüz Gediz’de adli makamlara sevk edildi

CANLI YAYINDA İŞLEDİĞİ CİNAYETİ İTİRAF EDEN SÜLEYMAN GÜRBÜZ TUTUKLANDI

Genel 08.10.2020, 16:03
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Canlı yayında işlediği cinayeti itiraf eden Süleyman Gürbüz Gediz’de adli makamlara sevk edildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde geçtiğimiz yıl kayınpederi Süleyman Yıldırım’ı bıçaklayarak öldüren ve 10 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakılan ve bir televizyon programında cinayeti itiraf etmesinin ardından gözaltına alınan Süleyman Gürbüz, getirildiği Gediz’de adli makamlara sevk edildi.

Süleyman Gürbüz, cezaevinden kayınpederinin kardeşi Ramazan Yıldırım’a yazdığı iki mektupta eşini ve kayınvalidesini suçlamıştı. Bu gelişmeler üzerine öldürülen Süleyman Yıldırım’ın kardeşi Ramazan Yıldırım televizyon programına çıkarak yardım istemişti. Canlı yayında önce işlediği cinayeti kabul etmeyen Süleyman Gürbüz, daha sonra sunucunun ısrarlı soruları karşısında kayınpederi Süleyman Yıldırım’ı boğuşma esnasında öldürdüğünü, asıl hedefinin kayınvalidesi C.Y. olduğunu söyledi. Bunun üzerine İstanbul Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından canlı yayında gözaltına Süleyman Gürbüz, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler tarafından Gediz’e getirildi. Süleyman Gürbüz, Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından adliye sevk edildi.

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