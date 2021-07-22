banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
'AKP'li veliaht'tan Buket Aydın'a 300 gül!
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Prof. Dr. Demirtaş neden hastanelik oldu?
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş

Çanakkale’de tatilcilerin dönüş çilesi başladı

Kurban Bayramı nedeniyle Ege bölgesine giden tatilciler, bayramın 3’üncü günü dönüş yoluna geçti. Tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi’nde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Genel 22.07.2021, 15:07
Çanakkale’de tatilcilerin dönüş çilesi başladı
banner502

Kurban Bayramı nedeniyle Ege bölgesine giden tatilciler, bayramın 3’üncü günü dönüş yoluna geçti. Tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi’nde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Marmara ile Trakya bölgesinden, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Çanakkale ve Ege bölgesine gelen tatilciler, bugün itibariyle dönüş yoluna geçtiler. Öğle saatlerinden itibaren Çanakkale Feribot İskelesi’nden yoğunluk oluştu. Yaklaşık 2 kilometreyi bulan araç kuyruğu İskele Meydanı’ndan başlayarak Piri Reis Caddesi’ne kadar ilerledi. Trafik polisleri kordon boyuna çıkan ara sokakları trafiğe kapatırken, kent içinde sıkışan trafiğin de akmasını sağlıyor.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş; Çanakkale’den Eceabat ilçesine 2, Kilitbahir köyüne 5, Lapseki-Gelibolu hattında 7, Bozcaada-Geyikli hattında 2 ve Gökçeada-Kabatepe hattında da 3 feribotla sefer düzenliyor.

Çanakkale Boğazı’ndaki feribot seferleri saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle çalışıyor.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
banner501