Çanakkale’de ayçiçekleri hasat edildi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Lapseki ilçesinde “Ayçiçeğim, Bal Çiçeğim” Projesi Tarla Günü ve Hasat Şenliği düzenlendi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Ayçiçeğim, Bal Çiçeğim” Projesi Tarla Günü ve Hasat Şenliği Tarla Günü ve Hasat Şenliği çerçevesinde yetişen ayçiçeklerin hasat programı düzenlendi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı.

Etkinlikte konuşan tarla sahibi Halil Özer, “Yaklaşık iki yıl önce pandemiyle başlayan ardından Ukrayna Rusya devam eden gıda krizleri nihayetinde ülkelerin kendi kendine üretebilme çabaları birçok sorunu gün yüzüne çıkardı. Bu bağlamda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere boş arazi kalmasın desturuyla yola çıkılarak il tarım ve valiliğimizin destekleriyle yüzde 50 hibeli Ayçiçek tohumları Mayıs ayında biz üreticilerimize dağıtıldı. Bizde bunlardan faydalanan çiftçilerden bir taneyiz. İnşallah hasadımız bereketli olur. Rabbim bu ülkeye kıtlık göstermesin. Devlet ve Çiftçi el ele yapamayacağımız işler yok” dedi.

Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından tarlada bulunan ayçiçekleri hasat edildi. Etkinliğe, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Umurbey Belediye Başkanı Erdal Doğan, İl Genel Meclis Üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, Çanakkale Ziraat Oda Başkanı İsmail Kaya, Lapseki Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim, Biga Ziraat Odası Başkanı M. Güray Ergün, Kurum Müdürleri, kurum temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.