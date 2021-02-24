Çanakkale Boğazı 14 saat tek yönlü trafiğe kapandı

Çanakkale Boğazı, 5 adet 300 metre üzerindeki dev konteyner gemilerin geçişi için 14 saat süreyle tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) tarafından Güneyden Kuzeye gidecek konteyner gemileri için hazırlık yapıldı. Boğaz geçiş planlamasında; Hong Kong bayraklı "Cosco Vıetnam", Almanya bayraklı "Ludwıgshafen Express", Panama bayraklı "Msc Loretta", Portekiz bayraklı "Northern Justice" ve Panama bayraklı "Msc Rosa M" isimli gemiler saat 05.45’ten itibaren boğaz girişine başladı.

Çanakkale Boğazı, en küçüğü 306 ve en büyüğü 367 metre olan 5 geminin geçişleri için 14 saat boyunca tek yönlü olarak trafiğe kapalı kalacak. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait römorkörler refakatinde geçiş yapan gemilerin Tekirdağ, İstanbul ve Gebze limanlarına gideceği öğrenildi.

Tek yönlü gemi trafiğine kapalı olan Çanakkale Boğazı’nın saat 19.45’te yeniden açılması planlanıyor.