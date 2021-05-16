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Çamura saplanan inek kurtarıldı

Ağrı’da Yazıcı Barajı yolu üzerinde otladığı esnada dere yatağında çamura saplanan inek itfaiye ekibinin çalışması ile kurtarıldı.

Genel 16.05.2021, 18:15
Çamura saplanan inek kurtarıldı

Ağrı’da Yazıcı Barajı yolu üzerinde otladığı esnada dere yatağında çamura saplanan inek itfaiye ekibinin çalışması ile kurtarıldı.

Merkeze bağlı Çamurlu köyünden bir vatandaşa ait inek, Yazıcı Barajı yolu üzerinde otladığı esnada dere yatağında bulunan bataklıkta çamura saplandı. Çevredeki çobanlar ineği saplandığı yerden kurtaramayınca Ağrı Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekibi, halat bağlayarak saplandığı yerden kurtardığı ineği, sahibine teslim etti.
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