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Buzlu ve karlı yolda yürüme yolları

Aniden bastıran yoğun kar yağışı, İstanbul’da birçok bölgede 50 cm kalınlığı geçti. Son yılların en yoğun yağışlarından olan bu fırtına ile birçok araç ve yayalar yolda kaldı. Buzlu ve karlı yolda yürünürken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Doç. Dr. Aydın Arslan, “Karlı yüzeyler, buzlanma ve karın sıkışması ile daha kaygan hale gelebiliyor. Kış aylarında kayarak düşme sonrası özellikle kalça ve el bileği ekleminde önemli sakatlıklar meydana gelebilir” dedi.

Genel 25.01.2022, 14:12
Buzlu ve karlı yolda yürüme yolları

Aniden bastıran yoğun kar yağışı, İstanbul’da birçok bölgede 50 cm kalınlığı geçti. Son yılların en yoğun yağışlarından olan bu fırtına ile birçok araç ve yayalar yolda kaldı. Buzlu ve karlı yolda yürünürken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Doç. Dr. Aydın Arslan, “Karlı yüzeyler, buzlanma ve karın sıkışması ile daha kaygan hale gelebiliyor. Kış aylarında kayarak düşme sonrası özellikle kalça ve el bileği ekleminde önemli sakatlıklar meydana gelebilir” dedi.

Elleri cebe sokarak yürümek dengeyi bozuyor

Kışın soğuk havalarda kıyafet ve ayakkabı seçimi, hem ısınmak için hem de kaygan yüzeylerde düşmeden yürüyebilmek için oldukça önemli. Hareketi kısıtlamadan esnek, korunaklı ve tabanı kaygan olmayan ayakkabıların tercih edilmesine vurgu yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ortez-Protez Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Arslan, “Kış aylarında karlı ve buzlu yüzeylerde yürümek için öncelikle uygun bir ayakkabıya ihtiyacımız var. Kösele ve tabanı düz olan ayakkabılar tercih edilmemeli daha çok bot tarzında tabanı geniş, tırtıklı topuğu yüksek olmayan ayakkabılar tercih edilmedir. Aynı zamanda Kış aylarında yürürken kıyafet seçimi de çok önemlidir. Kışın çok dar ve çok kalın kıyafetler tercih edilmemelidir” dedi.

Soğuk havalarda ısınmak için ellerin ceplere sokularak yürüme alışkanlığına da değinen Doç. Dr. Aydın Arslan, kaygan zeminlerde dengeyi sağlamak için yolda yürürken acele etmeden, elimizde bir şey taşımadan ve cep telefonu ile görüşmeler yapmadan dikkatli ve temkinli hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Kaygan zeminlerde, buz yerine kardan yürüyün’’

Günlük hayatımızı idame ettirebilmek için soğuk havalarda da dışarıya çıkmamız gerekiyor. Ancak özellikle buzlu ve kaygan zeminlerde düşme ihtimali daha da artıyor. Özellikle de merdiven inip çıkarken dikkatli olunması gerektiğini belirten Doç. Dr. Aydın Arslan, “Kaygan yüzeylerde yürürken dizlerin hafif kırık olması vücut dengesini kolaylaştırır. Bu tür zeminlerde yürürken karlı ve buzlu yüzeyler arasından tercih yapmak gerekirse, karlı zeminler veya zeminin pürüzlü olduğu yerler tercih edilmelidir. Yaşlılar veya denge sağlamakta zorlananlar mümkünse kaygan zeminlerde yürümemelidirler. Ancak bu havalarda çıkma zorunluluğu olanlar baston gibi destekler kullanarak dengelerini daha iyi sağlayabilirler’’ dedi.

Karlı havalarda merdiven inip çıkarken daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Aydın Arslan, merdivenlerin orta kısımlarına ayağın tamamıyla basılması gerektiği vurguladı. Aynı zamanda bir düşme veya yaralanma durumunda eğer eklem bütünlüğünde bozulma yoksa yürümeye devam edilebileceğini ancak yaralanan bölgeye yük verilmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

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