Buzla kaplı sokakları pazarcıların çilesi oldu

Esenyurt’ta karla kaplı sokaklar pazarcıların çilesi oldu. Kar yağışının ardından buz ile kaplanan sokaklarda pazar kurmaya çalışan esnaf, tezgah kuracakları yerlere tuz döküp küreklerle temizledi. Sokakların temizlenmemesine isyan eden bir esnaf ise, “Dünden bu yana ben tuza bin TL para verdim, bize de yazık günah” diyerek yetkililerden yardım istedi.

Geçtiğimiz gün başlayan kar yağışının ardından buzla kaplanan cadde ve sokaklar, pazarcıların çilesi oldu. Belediye ekiplerinin yeterli çalışmaları yapmadığı sokaklarda pazarcılar kendi yöntemleri ile tezgah kurmaya çalıştı. Sokaklardaki kar ve buzu temizlemek için işe koyulan pazarcılar, yerlere tuz döküp, kürekle tezgah yerlerine açmaya çalıştı. Saatlerce uğraştıktan sonra tezgahlarını açan esnaf ise geçte olsa vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

“Tuza bin TL para verdik”

Saatlerdir Pazar kuracakları yere ulaşmaya çalıştığını söyleyen pazarcı Mehmet Bilim, “Hadımköy’den yola çıktık ve dün geceden beri ancak gelebildik. Bazılarımız yürüyerek erkenden geldi ve yerleri açmaya çalıştı. Arabalar ise saatler sonra ancak buraya ulaşabildi. Halimiz ise ortada kendi çabalarımız ile yerlerimizi açmaya çalışıyoruz. Belediye ekipleri, pazarcılar odası başkanı ortada yok. Kimse esnafı takmıyor. Normalde burada Pazar kurulacağı belli. Burası temizlenmeliydi. Ama biz kendi çabalarımız ile temizlemeye çalışıyoruz. Dünden bu yana ben bin TL tuza para verdim, bize de yazık günah diyerek” tepki gösterdi.

“11 kilometrelik yolu 5 saatte geldik”

Pazarcılığın kış aylarında zor olduğuna değinen Ünsal Bozdağ, “Bizim işimiz zor bir iş ama kış aylarında çok daha zorlaşıyor. Birde buna belediyenin kendi işini yapmaması eklenince çile çekiyoruz resmen. Gördüğünüz gibi tezgahlarımızın önlerinde kürekler kar temizliyoruz, kendi paramızla aldığımız tuzları döküyoruz. Biz yetkililerden sadece Pazar yerlerimizin açılmasını istiyoruz. Biz onlara demiyoruz ki gelin bizim tezgahımızı açın. Sokakları bırakın caddeler kapalıydı. Biz zincir takmaya uğraştık, kapalı yollarda kaldık. Saat 6 gibi yola çıktık ve şu anda saat 11 oldu. Biz 11 kilometre yolu 5 saatte anca gelebildik” dedi.