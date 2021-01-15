Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere destek
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ve Kemer ilçelerinde Korona virüs salgını nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan 330 aileye gıda paketi yardımı yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ve Kemer ilçelerinde Korona virüs salgını nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan 330 aileye gıda paketi yardımı yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından titizlikle yapılan yardımlar, birlik, beraberlik ve dayanışmaya daha fazla ihtiyaç duyulan pandemi döneminde artarak devam ediyor. Bu kapsamda Serik’te ihtiyaç sahibi olduğu sosyal incelemeler neticesinde tespit edilen ailelere gıda yardımında bulunuldu. 240 gıda kolisi ev ev dolaşılarak, vatandaşlara teslim edildi. İhtiyaç sahipleri, sıkıntılı günlerinde Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Sosyal Hizmetler ekipleri Kemer’de de başvuruları olumlu sonuçlanan 90 aileye gıda kolilerini ulaştırdı. Sosyal güvencesi olmayan ve işsiz kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara belediye ekipleri tarafından bir aileye ortalama 1 ay yetecek kadar kuru gıdanın yer aldığı yardım paketleri teslim edildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12