Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ve Kemer ilçelerinde Korona virüs salgını nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan 330 aileye gıda paketi yardımı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından titizlikle yapılan yardımlar, birlik, beraberlik ve dayanışmaya daha fazla ihtiyaç duyulan pandemi döneminde artarak devam ediyor. Bu kapsamda Serik’te ihtiyaç sahibi olduğu sosyal incelemeler neticesinde tespit edilen ailelere gıda yardımında bulunuldu. 240 gıda kolisi ev ev dolaşılarak, vatandaşlara teslim edildi. İhtiyaç sahipleri, sıkıntılı günlerinde Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Sosyal Hizmetler ekipleri Kemer’de de başvuruları olumlu sonuçlanan 90 aileye gıda kolilerini ulaştırdı. Sosyal güvencesi olmayan ve işsiz kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara belediye ekipleri tarafından bir aileye ortalama 1 ay yetecek kadar kuru gıdanın yer aldığı yardım paketleri teslim edildi.