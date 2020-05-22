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Büyükşehir 14 bin yavru sazan balığını suyla buluşturdu

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENT’İN GÖL VE GÖLETLERİNDE YABAN SU HAYATININ DEVAMINI SAĞLAMAK VE BALIK POPÜLASYONUNU ARTIRMAK İÇİN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ANKARA’DA BULUNAN 5 GÖL VE GÖLETTE YAKLAŞIK 14 BİN ADET SAZAN YAVRUSUNU SUYLA BULUŞTURDU.

Büyükşehir 14 bin yavru sazan balığını suyla buluşturdu

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENT’İN GÖL VE GÖLETLERİNDE YABAN SU HAYATININ DEVAMINI SAĞLAMAK VE BALIK POPÜLASYONUNU ARTIRMAK İÇİN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR. KIRSAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ANKARA’DA BULUNAN 5 GÖL VE GÖLETTE YAKLAŞIK 14 BİN ADET SAZAN YAVRUSUNU SUYLA BULUŞTURDU.

22 Mayıs 2020 Cuma 14:31
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Büyükşehir 14 bin yavru sazan balığını suyla buluşturdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in göl ve göletlerinde yaban su hayatının devamını sağlamak ve balık popülasyonunu artırmak için balıklandırma çalışmalarına devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ankara’da bulunan 5 göl ve gölette yaklaşık 14 bin adet sazan yavrusunu suyla buluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tarım Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Tarım İl Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Üniversitelerle koordineli olarak yürüttüğü “Göl ve Göletlerin Balıklandırılması” çalışmasına hız kesmeden devam ediyor.

Başkent’te bulunan göl ve göletlerde yaban su hayatının devamlılığını sağlamak, biyoçeşitliliğinin ve balık popülasyonunun artmasının amaçlandığı balıklandırma çalışmaları ile bu yıl 5 göl ve gölette 14 bin sazan yavrusu suya bırakıldı.

Doğal hayatı koruyarak ekonomiye katkı

Mavi Göl’de gerçekleştirilen balıklandırma çalışmalarına katılan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, yapılan bu çalışma sayesinde bölge halkına ekonomik yönden katkı sağlamak istediklerini de söyledi.

Hem toprakta hem de suda kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalara hız verdiklerini belirten Köremezli, “Ankara’da bulunan göl ve göletlerimizde balıklandırma çalışmasına önem veriyoruz Mavi Göl başta olmak üzere Ayaş’ta Bayat ve Feruz Göletleri, Güdül’de Boyalı1 ve Boyalı2 Göletlerimizde 14 bin adet yavru sazanı suya bıraktık. Bu işteki amacımız ekolojik sistemi canlı tutarak, yabani su hayatını tesis etmek ve biyoçeşitliliği arttırmak. Büyüdüklerinde bölge halkına ekonomik destek de sağlayacak” diye konuştu.

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