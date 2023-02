Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün ”10 kenti kapsayan böyle bir deprem görülmedi”

Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısı Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, meydana gelen depremle ilgili konuşan Başkan Akgün, “Ülkemizin başı sağ olsun. Memleketimize geçmiş olsun” dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 şiddetindeki depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Meclis oturumda söz alan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, deprem felaketine ilişkin üzüntülerini dile getirerek, başsağlığı dileklerinde bulundu.

“Allah milletimize, devletimize yardım etsin”

Türkiye’nin zor ve acı bir güne uyandığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Ülkemizin başı sağ olsun. Memleketimize geçmiş olsun. Tarihi bir olayla karşı karşıya kalınmıştır. Türk Milleti tek yürek olarak bu acı ve zor günlerin de altından kalkacaktır. Saat altı buçukta Büyükşehir Belediyesi AKOM Merkezi’ne çağırıldık. Devletimizin tüm organları alınan kararları tek tek yayınlıyor. AFAD ile birlikte AKOM çalışmalara devam ediyor. Büyükçekmece Arama Kurtarma ekibimiz BAKUT’u ikiye böldük. Arama kurtarma köpeğimizin de olduğu ekip ilk etapta yola çıktı ve Hatay’da görevlendirildi. Devletimiz dedi ki: ‘’6 mühendis gönderin” gönderdik. Büyükçekmece Belediyesi deprem kriz yönetim ekibi hazır tuttuğumuz ekip bunun dışında da yeni ekip oluşturduk. Diğer ekiplerimiz toplanacak malzemeyi AFAD şemsiyesi altında bölgelere aktarmak üzere ikinci bir faaliyet yürütecek. Adana, Adapazarı, Yalova depremlerini gördük ama 10 ili kapsayan böyle bir deprem görülmedi. Allah milletimize, devletimize yardım etsin. Vatandaşımızda tek yürek olarak zorda olan vatandaşımızın yardımına koşacaktır. Her bir meclis üyesi arkadaşımıza düşen görev kendi bölgesindeki yardımsever vatandaşlarımızın battaniye, giyim kuşam, konserve, insan yaşamıyla ilgili ne varsa bunların belediyenin depolarına yönlendirilmesi, paketlenecek ve AFAD’a teslim edilecektir. Nakdi yardımlar da Büyükçekmece Kaymakamlığımızın Büyükçekmece Hizmet Derneği üzerinden yürüyecektir” diye konuştu.

“Yardım toplama kampanyamız şu anda başlamıştır”

Deprem bölgesinden en çok ihtiyaç duyulan malzemeler konusunda da meclisi bilgilendiren Başkan Akgün, ”Çadır içi soba, uyku tulumu yetişkin ve çocuklar için. Her cins battaniye, içlik, eldiven atkı, bere, polar giyecekleler, her türlü bot, çocuk ve kadın hijyenik malzemeleri, çocuk bezi, sabun, tuvalet kağıdı, el feneri, kalem pil, kullanılmamış her cins giyim, kuşam malzemesi. Yardım toplama kampanyamız şu anda başlamıştır. Nakdi yardımlar Kaymakamlık dernek hesap numarasına yatırılacak. Ayni yardımlar belediyenin belirlemiş olduğu depolara makbuz karşılığında teslim edecek” dedi.