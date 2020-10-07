Bursa’nın ilk müzik müzesi için hummalı hazırlık

Kültür-sanat alanında Bursa’ya Şiir Kütüphanesi, Edebiyat Müzesi gibi “ilk”leri kazandıran Nilüfer Belediyesi, şimdi de Bursa’nın ilk Müzik Müzesi’ni açmaya hazırlanıyor.

Türkiye’den ve dünyanın pek çok ülkesinden 256 adet enstrümanın yer alacağı müze, son yıllarda kentin sosyal yaşamının en yoğun noktalarından biri haline gelen Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi üzerinde ziyarete açılacak. Genç kuşakların hiç tanımadığı tarihi enstrümanların da yer alacağı müzenin envanter çalışmaları tamamlandı.

2015 yılında aramızdan ayrılan tıp doktoru ve sanat gönüllüsü Hüseyin Parkan Sanlıkol’un adını yaşatacak olan müzenin, Aralık ayında ziyarete açılması hedefleniyor.

Nilüfer Belediyesi ile Sanlıkol ailesi arasında 2016 yılında imzalanan iş birliği protokolünün ardından müzenin hazırlıklarına başlanmıştı. Sanlıkol ailesinin bağışladığı enstrümanların sergileneceği müzenin öyküsünü ise, Sanlıkol çiftinin Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan müzisyen oğulları Mehmet Ali Sanlıkol oluşturdu.

Tarihi enstrümanların, sensörlü görsel ve işitsel ziyaret modelleri ile sergileneceği müze, enstrümanların yerleşim planı ile de dikkat çekiyor. Ait oldukları coğrafyaya ve benzerliklerine göre; 7 kıtayı, Türkiye’yi ve farklı coğrafi bölgeleri temsilen oluşturulan sergi adacıkları ile ziyaretçilere etkileyici bir teşhir planı sunacak olan müzede, arşiv odası, atölye ve dinleti alanı gibi farklı bölümler de yer alıyor.

Kente değer katacak bu projeye 2020 yılında hız verdiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi”nin Türkiye’nin alanındaki en özel ve en etkileyici müzesi olacağını söyledi.

Başkan Erdem “Ülkemizin müzik kültürünün yanı sıra, dünyanın farklı noktalarından, birbirinden farklı müzik kültürlerini, enstrümanların nitelikleri ve tarihi özellikleri ile birlikte ziyaretçilere sunmak istiyoruz. Sanlıkol Ailesi ve Etnomüzikoloji Derneği ile birlikte belirlediğimiz müze içeriği ve etkinlik programlarıyla, 850 metrekarelik bir alanda ziyaretçilerimize yaşayan bir müze mekanı yaratarak, onlara dünyanın müziğini sunmayı amaçladık. Teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak oluşturduğumuz sergileme teknikleri sayesinde ziyaretçiler, cep telefonlarından okuttukları kare kod ile önünde durdukları enstrümanın icra edildiği tınıları dinlerken, o çalgı aletinin özellikleri, ortaya çıktığı coğrafya ve tarihi hakkında da bilgi sahibi olabilecekler. Bu mekanda çeşitli atölye çalışmaları ve müzik dinletileri de organize edeceğiz. Zaman zaman da dünyaca ünlü müzisyenleri müzemizde sanatseverlerle buluşturacağız. Amacımız, Nilüfer’de sanatın, kültürün, müziğin hayatın içinde daha fazla var olmasını sağlamak. Tüm bunları yaparken belediyemizin müzik eğitim çalışmalarına da katkıda bulunmuş olan Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol’un adını yaşatmaktan da ayrı bir mutluluk duyacağız” dedi.