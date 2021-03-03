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Bursa’nın 5 yıllık afet anayasası hazırlanıyor

Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, STKlar ve meslek odalarının iştirâkiyle Bursa’nın 5 yıllık afet anayasasının hazırlandığını belirterek, "Bütün kuruluşların iş birliğiyle şehrin afet MR’ını, röntgenini çekiyoruz. 5 yıllık afet anayasası eylül ayı sonu itibariyle hazır olacak. Bunun üzerinden hem alt yapımızı güçlendireceğiz, hem de şehrin risk azaltma planını hayata geçireceğiz. Bir yandan da afet eğitimlerini arttırarak sürdüreceğiz’ dedi. Cevheroğlu, 31 doğal afet statüsü bulunduğunu, Bursa’nın deprem,. sel, çığ, heyelan gibi afet riskinin ardından geçtiğimiz günlerde hortum riski ile ilk kez karşılaştığını ifade etti.

Genel 03.03.2021, 12:56
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Bursa’nın 5 yıllık afet anayasası hazırlanıyor

Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, STKlar ve meslek odalarının iştirâkiyle Bursa’nın 5 yıllık afet anayasasının hazırlandığını belirterek, "Bütün kuruluşların iş birliğiyle şehrin afet MR’ını, röntgenini çekiyoruz. 5 yıllık afet anayasası eylül ayı sonu itibariyle hazır olacak. Bunun üzerinden hem alt yapımızı güçlendireceğiz, hem de şehrin risk azaltma planını hayata geçireceğiz. Bir yandan da afet eğitimlerini arttırarak sürdüreceğiz’ dedi. Cevheroğlu, 31 doğal afet statüsü bulunduğunu, Bursa’nın deprem,. sel, çığ, heyelan gibi afet riskinin ardından geçtiğimiz günlerde hortum riski ile ilk kez karşılaştığını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" ilan etti. Bu kapsamda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de Bursa’nın üçte ikisine ulaşıp eğitim ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirmek için seferberlik başlattı. Şehirde 300 olan eğitici sayısı 586’ya çıkarıldı. Şehirdeki 880 toplanma alanının da sorumluluğu da İl Jandarma Komutanlığı’na devredildi.

1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle AFAD İl Müdürlüğü’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, "2021 yılı İçişleri Bakanlığı’mız tarafından Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmiştir. Bu kapsamnda eğitim ve farkındalık arttırma faaliyetleri yürüteceğiz. Sivil toplum ile daha yakın bir işbirliği, ortak eğitimler düzenlenerek aile, okul ve işyerlerine yönelik afete hazırlığın önemi, riskler, afet ve acil durum planı, afetle ilgili önemli başlıklarda eğitimlerle vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca şehrin risk azaltma planını da hayata geçiriyoruz. Nisan ve Haziran aylarında plan hazırlama sürecinde 2 çalıştay düzenleyeceğiz. İl Afet Risk Azaltma Planı adeta şehrin afet anayasası olacak. Bir röntgen çekilecek. Bu planının Eylül ayı sonuna kadar hazırlanması hedeflenmektedir. Her kurum, imkân ve kabiliyetlerini ortaya koyacağı gibi, tedbirlerin nasıl alınacağı, bütün paydaşların görev ve sorumluluklarının ortaya çıkacağı bir plan ortaya çıkmış olacak. Afet anlamında eğitimde yüzde 95 oranında depreme hazırlıklıyız. Sağlık tesislerinde de şu anda problem görünmüyor" diye konuştu.

"Afet ile ilgili her türlü eğitimi vermeye hazırız"

AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu da, bakanlığın talimatıyla Türkiye genelinde 51 milyona dokunup, afeti anlatacaklarını kaydederek, "Bursa’da Afet Eğitim Merkezi’nde her yıl 45 bin öğrencimize eğitim ve bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’müz okullarda afeti öğretip, çocuklarımızı eğitiyor. İlçelerde komisyonlar kurduk. Eğitmenler yetiştirdik. Sertifikalı eğitimci sayımız Bursa’da 300’den 586’ya yükseldi. Kim olursa olsun, ister site yönetimi, muhtarlık, herhangi bir sivil toplum örgütü ya da özel ya da kamu sektörü yöneticisi talep ettiğinde AFAD’a ulaştığında afet eğitimini gece gündüz ücretsiz olarak vermeye hazırız. Temel afet bilincini Bursa’da 3 milyon nüfusa yaymayı hedefliyoruz. Afet tırımız Kent Meydanı’nda şu anda faaliyet yürütüyor. 5 Mart Cuma gününden itibaren de Kestel ilçesinde olacak" dedi.
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