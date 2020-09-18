Bursalı iş adamı korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti
BURSALI İŞ ADAMI CANTOY TEKSTİL'İN KURUCUSU EYÜP OTMAN (67) KORONA VİRÜS SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ. YAZILARI DA BULUNAN OTMAN'IN YAKLAŞIK 15 GÜN ÖNCE SOSYAL MEDYADA 'KESİLMİŞSE RIZKIMIZ BU DÜNYAYI AZİMDE, SELAMIZ VERİLİR, İLTİMAS ETMEDEN BİZİM DE" DİYE YAPTIĞI PAYLAŞIM DA DİKKAT ÇEKTİ.
Bursalı iş adamı, Cantoy Tekstil’in kurucusu Eyüp Otman (67) korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Yazıları da bulunan Otman’ın yaklaşık 15 gün önce sosyal medyada "Kesilmişse rızkımız bu dünyayı azimde, selamız verilir, iltimas etmeden bizim de" diye yaptığı paylaşım da dikkat çekti.
Bursalı iş adamı, Cantoy Tekstil’in kurucusu Eyüp Otman korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı zamanda şiir ve sanatla da ilgilenen 67 yaşındaki Otman’ın 15 gün önce sosyal medyada, "Kesilmişse rızkımız bu dünyayı azimde, selamız verilir, iltimas etmeden bizim de" diye yaptığı paylaşım da dikkat çekti. Nefes almakta zorlandığı için yoğun bakımda olan Otman, korona virüse dikkat çektiği diğer bir paylaşımında ise su cümlelere yer verdi:
"Sirenler çok çalıyor, revaçta sarı illet. Maske, mesafe mühim dikkat edin ey millet."
Otman’ın cenazesi bugün Karacabey’e bağlı Yolağzı köyünde defnedilecek.
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