Bursalı gençler, terör örgütü provakasyonuna dönen Boğaziçi eylemlerini kınadı

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) organize ettiği sabah namazı programına yüzlerce genç katıldı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa Başkan Vekili Murat Atlı, “Rektörlük bahanesi ile Boğaziçi Üniversitesi’nde başlatılan, sonra terör örgütlerinin kullanışlı malzemesi haline dönüşen provakasyona karşı, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti, devletimizin ve polisimizin yanındayız” dedi.

Bursa Ulu Cami’de buluşan yüzlerce genç, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlerin terör örgütlerinin provakasyonuna dönüşmesini protesto etti. Ellerindeki dövizlerle ve attıkları sloganlarla olayları kınayan gençlere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da eşlik etti. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bursa Başkan Vekili Murat Atlı, “Biz Farklı fikirlere sahip, farklılıklarımızı zenginlik gören gençleriz. Ama hiçbir zaman ayrıştırmanın, ötekileştirmenin tarafı değiliz. Hiçbir zaman vandalizmin, provokasyonun yanında değiliz. Biz mühendisiz, avukatız, akademisyeniz, hakimiz, bilim adamıyız. Ama hiçbir zaman devletimizin karsısında, menhus ve menfurların yanında değiliz Bursa gençliği olarak. Rektörlük bahanesi ile Boğaziçi Üniversitesinde başlatılan, sonra terör örgütlerinin kullanışlı malzemesi haline dönüşen provakasyona karşı, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti, devletimizin ve polisimizin yanındayız. Hiç kimsenin bu devletin polisine ‘katil’ diyemeyeceği, polis arabasını tahrip edemeyeceği, milli ve manevi değerleri ’özgürlük hikayesi’ ile aşağılayamayacağı, kendi gibi düşünmeyenlerin özgürlük düşüncesini önemsemeyerek fişleme yapamayacağını istibdat diyenlerin dün de bugün de karanlık mahfillerin oyuncağı olarak ülkeye zarar veremeyeceklerini hatırlatarak, terör örgütlerinin provokasyonu karşısında, her türlü sağduyunun gölgesinde, Anadolu olmanın şuuruyla hareket edeceğimizi bildiriyoruz” dedi.

“Hürriyet istiyoruz” diyenlerin Boğaziçili arkadaşlarımızı nasıl fişlediğini, sanat diyenlerin değerlere saygısızlığını, seçim istiyoruz diyenlerin milletin seçimine nasıl itiraz ettiklerini gördüklerini belirten Atlı, "Genciz ve sizin gibi düşünmüyoruz. Kalem de, kelamda ve sandıklarda cevabımızı veriyoruz. İtirazı olanların eylemlerini yapma özgürlüğünü savunurken, eylem yapmanın devlete katil diyerek, fişleme yaparak, yakarak ve yıkarak olmayacağını biliyoruz. Samimi Boğaziçi Üniversiteli arkadaşlarımıza terör örgütlerine, terör örgütleri aparatlarına karşı dikkatli olmalarını tavsiye ederken, Üniversitelerin, öğrencilerin olması için hiçbir baskıyı kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz. Bu toprakların irfanıyla mayalanmış Bursa Gençliği olarak biz devletimizin, polisimizin yanındayız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yine sloganlar atan gençler, daha ikram edilen çorbaları yudumladı.