Bursa’dan Azerbaycan’a güçlü destek
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ERMENİSTAN’IN AZERBAYCAN TOPRAKLARINA SALDIRMASI ÜZERİNE BAŞLATILAN OPERASYONLARA DESTEK VERMEK MAKSADIYLA ANA HİZMET BİNASI, TARİHÎ BELEDİYE BİNASI VE BUSKİ BİNALARINA TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BAYRAKLARI ASTI.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek maksadıyla ana hizmet binası, tarihî belediye binası ve BUSKİ binalarına Türkiye ve Azerbaycan bayrakları astı. Tophane’deki Tarihi Saat Kulesi de yine Büyükşehir Belediyesi tarafından dijital olarak Azerbaycan bayrağının renklerine boyandı.
Ermenistan’ın sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan’ın başlattığı operasyon, Türkiye’nin bütün kesimleri tarafından desteklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM de Azerbaycan’ın yanında olduklarını açıklarken; Bursa Büyükşehir Belediyesi de ‘sürece destek vererek’ şehrin önemli noktalarını Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donattı. Büyükşehir Belediyesi’ne ait ana hizmet binası, Heykel’deki tarihî belediye binası ve BUSKİ binalarına iki devletin bayrakları yan yana asılırken, ‘iki devlet, tek millet’ mesajı verildi. Bursa’nın timsâllerinden olan Tophane’deki Tarihî Saat Kulesi de Azerbaycan bayrağının renkleri olan yeşil, kırmızı ve mavi renklere boyandı. Bursa’nın birçok noktasından görülebilen Tarihî Saat Kulesi’nden verilen bu anlamlı mesaj, vatandaşların büyük ilgisini çekti. Azerbaycan’da yayın yapan bazı haber siteleri de Bursa’nın bu davranışını Azerbaycan halkına duyurdu.
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