Bursa’daki servis kazası böyle yaşandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 2 aylık hamile kadın işçinin hayatını kaybettiği, 20 işçinin yaralandığı servis midibüsü kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bebek bekleyen 26 yaşındaki İlknur Pepeç Kaya’nın son görüntüleri ortaya çıkarken, bir düğünde şarkı söylediği anlar izleyenleri duygulandırdı.

Sabah saatlerinde Gemlik ilçesinde bir otomotiv fabrikasının işçilerini taşıyan İbrahim Saflar yönetimindeki 16 S 2837 plakalı midibüs, Serbest Bölge girişinde yana devrildi. Eşiyle aynı fabrikada çalışan İlknur Pepeç Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, 20 işçi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, servis aracının devrildiği anlar ve yolun yağmur sebebiyle kayganlaşması dikkat çekti.

Öte yandan aynı servis midibüsünün bir süre önce daha kaza atlattığı ölen işçi İlknur Pepeç Kaya’nın eşi Furkan Kaya’nın ifadeleriyle ortaya çıktı. Eşinin hamile olduğu için gündüz kendisinin gece vardiyasında çalıştığını ifade eden Furkan Kaya, kazayı haber alınca hemen eşini aradığını belirterek, "Bir gece önce de aynı araç yolda bir tıra çarpmaktan son anda kurtulmuş. Sabah kazayı duyunca eşimi aradım ama bakmadı. Hemen olay yerine gittim acı haberi aldım"diye konuştu.

2 aylık hamile İlknur Pepeç Kaya’dan bir düğünde şarkı söylerken çekilmiş görüntüleri ve mutlu gülerindeki fotoğrafları kaldı.