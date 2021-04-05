Bursa’da vatandaşlar taşma noktasına gelen dereyi endişeyle izledi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sağanak yağış ve kar sularının erimesiyle dereler taşma noktasına geldi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinin Cerrah Mahallesi’nde dağlardaki karların erimesi ve dün sabaha karşı başlayan yağışlar dereleri taşma noktasına getirdi. Sel suları dere yatağındaki ağaçları sökerken, yer yer patika yollarda toprak kaymaları meydana geldi. Herhangi can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar büyük bir gürültü ile akan dereleri endişeli gözlerle izledi. İnegöl Belediyesi ekipleri de yaşanabilecek muhtemel felaketlere karşı tedbir aldı.

Mahalle sakinleri, uzun yıllardır böyle bir yağış görmediklerini ifade ederek, “Uzun yıllardır derelerimizden bu kadar su akmadı. Dün sabaha karşı başlayan yağışla birlikte dağlardaki kar sularının erimesi buna sebep oldu” diye konuştu.