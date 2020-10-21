Bursa’da toplu balık ölümleri
KİRMASTİ DERESİNDE GÖRÜLEN TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ VATANDAŞLARI TEDİRGİN ETTİ.
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Kirmasti deresinde görülen toplu balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti.
İlçenin can damarı olan Kirmasti deresinde toplu balık ölümleri yaşandı. Yüzlerce ölü balığı gören vatandaşlar tedirgin oldu. Sabah saatlerinde Kirmasti deresinde ölmek üzere olan balıkları gören bazı vatandaşlar yetkilileri aradı. Hamidiye Mahallesinde dere kenarında kayda alınan görüntülerde yüzlerce balığın öldüğü ve ölmek üzere olduğu görüldü. Bazı vatandaşların can çekişen balıkları topladığı iddia edildi. Yaşanan balık ölümlerinin neden kaynaklandığının araştırılmasını isteyen vatandaşlar, çevre katliamına tepki gösterdi. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüleri paylaşan vatandaşlar yetkililerin konuyla ilgilenmesini istedi.
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