Bursa’da bir mobilyacı ürettiği masaya kurşun yağdırdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, kurşun geçirmez ve depreme dayanıklı masa üretti. Masanın kurşun geçirmezlik testini ise firma sahibi bizzat yaptı.

Firma sahibi Serdal Özkan, kurşun geçirmez masayı üretmelerinin sebebinin, şehit edilen Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk ile makamında silahlı saldırıya uğrayan Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız olduğunu söyledi. Masanın sadece silahlı saldırıları önlemediğine dikkat çeken Özkan, “Bir deprem gerçeğimiz var. Bu masa aynı zamanda depreme dayanıklı bir masa. Bizim masamız ofis toplantı masasının yanı sıra evlerde yemek masası olarak da kullanılabilir. Biz tüm aksamlarını çelik saçtan yapıyoruz. Yani kurşun geçirmiyor. Bizim yaptığımız bu masa şuan 9 mm’lik tabancalar için geliştirildi. Ama istenilmesi halinde çeliğinde ve ebadında oynama yapabiliyoruz” dedi.

Silahlı saldırı anında masanın kapanma süresinin ortalama 1 saniye olduğunu aktaran Özkan, “Saldırı anında karşı tarafın tepkisine göre masanın içerisine girilmesi 1 saniye, emniyet koluna vurmasıyla kapanması da 1 saniye. Yani toplam 2-3 saniye gibi bir zamana tekabül eder bu. Masan güçlendirilmiş bir emniyet kilidine sahip. Dışarıdan kesinlikle açılmıyor. İçeriden de kişinin istemesi halinde, emniyet kolunun açılmasından sonra uzaktan kumandalı motor sistemi masanın kapağını açabiliyor. Masayı 5-6 defa kurşun testine tuttuk. Herhangi bir eksi bir darbe ile karşılaşmadık. Mermiler sadece masada hafif bir iz yaptı. Depremde de silahlı saldırıda da tahmini yüzde 90 oranında insan hayatına bir etkisi olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Masanın içine kendisinin gireceğini ve gerçek silahla masaya ateş edileceğine değinen Özkan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bir yiyecek firması “Yemediğimiz şeyi üretmiyoruz” diye reklam yapmıştı. Biz de ürettiğimiz şeyi bir deneyelim, ondan sonra karşı tarafa güvenirliğini de kendimiz test etmiş şekilde verelim. Masamızı İstanbul Mobilya Fuarına yetiştirmeye çalışıyoruz. 25-30 Ocak tarihleri arasında inşallah biz oradayız. Masamızın üzerinde mobilya aksamı olacak ve satışımızı orada yapacağız. Kısacası piyasada olmayan bir ürün üretmiş olduk. Biz patent başvurularımızı yaptıktan sonra üretime başladık. Müşterinin isteyeceği güvenlik sınırına göre biz bu masayı üretiyoruz. Bu masa ortalama 500 kilonun üzerinde. Üzerindeki mobilyasıyla beraber ağırlığı ortalama 600 kiloya yaklaşıyor.”