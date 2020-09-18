Bursa caddeleri estetikle buluşuyor
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DEV FOTOĞRAFLAR VE TAŞ GÖRÜNÜMLÜ DUVAR PANELLERİ İLE GÖKDERE BULVARI, BOYACIKULLUĞU KÖPRÜSÜ VE AYNI GÜZERGÂHTAKİ İSTİNAT DUVARLARINI ESTETİK BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTURDU.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, dev fotoğraflar ve taş görünümlü duvar panelleri ile Gökdere Bulvarı’ndaki Boyacıkulluğu Köprüsü ve aynı güzergâhtaki istinat duvarlarını estetik bir görünüme kavuşturdu.
Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklardaki görüntü kirliliğinin önüne geçmek için Kent Estetiği Şube Müdürlüğü bünyesindeki sanatçılarla her geçen gün farklı uygulamalara imza atıyor. Trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları tuval gibi kullanıp, cadde ve sokakları sanatla buluşturan Kent Estetiği Şube Müdürlüğü’nün alanında uzman sanat ekibi Gökdere Bulvarı Boyacıkulluğu köprüsünü de adeta sanat eserine dönüştürdü. Bursa’nın tarihi değerlerinin fotoğraflarını içeren paneller ve doğal desenli taş görünümlü duvar paneller bu kez Gökdere Bulvarı Boyacıkulluğu Köprüsüne ve aynı güzergâhtaki istinat duvarına uygulandı. Uygulama öncesinde, kötü görüntü oluşturan istinat duvarında ilk olarak bakım onarım çalışması ve koruyucu, kendinden renkli, estetik, püskürtme sıva kaplama çalışması yapıldı. Çalışmanın ardından Bursa’nın tarihi değerlerinin görüldüğü, bir tabloyu andıran çerçeveli duvar panelleri bir sergi salonu titizliğinde istinat duvarına yerleştirildi.
Çalışma kapsamında ele alınan Boyacıkulluğu Köprüsü de bakım, onarım, panel kaplama işleri ve CNC kesim desenli seperatörlerin yerleştirilmesiyle modern bir görünüm kazandı. Son olarak estetik aydınlatma çalışmalarıyla da bölge geceleri de kent siluetine değer katan bir yer haline getirildi.
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