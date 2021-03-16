Burhaniye’de yağan dolu kar gibi beyazlattı

Burhaniye ilçesinde, gece boyunca yağan yağmur çiftçileri sevindirirken, bazı yerlere dolu yağdı. Yağmurda bazı evlerin bodrumlarını su basarken, dolu ise evlerin çatılarını beyazlattı.

Burhaniye’de gece boyunca yağan yağmur çiftçileri sevindirirken, yer yer yağan dolu da kar gibi etrafı beyazlattı. İlçeye 2 kilometre mesafedeki kırsal Çoruk Mahallesi en çok dolu düşen yer oldu. Vatandaşlar ilk kez bu kadar dolu yağdığını belirtirken, mahsullere zarar vermemesini diledi. İlk kez bu kadar dolu gördüğünü anlatan Güray İmer, “Yakın zamanda böyle bir dolu afeti olmadı. İnşallah mahsullere zarar vermemiştir. Sabah saatlerinde yağmurla birlikte gelen dolu her tarafı kar gibi bembeyaz yaptı” dedi.