Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Trafikte tekme tokatlı kavga...
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Çanakkale'de şehitlikler ziyaretlere açılıyor
Şehitlikler ziyarete açılıyor...
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...

Bunlar da ’korona bank’

NORMALLEŞME SÜRECİNİN EN ÖNEMLİ KURALLARINDAN BİRİ HİÇ ŞÜPHESİZ SOSYAL MESAFE OLACAK. MAMAK BELEDİYESİ BU SÜRECİN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN İLÇEDE BİR ÇOK NOKTAYA SOSYAL MESAFELİ KORONA BANK YERLEŞTİRDİ.

Bunlar da ’korona bank’

NORMALLEŞME SÜRECİNİN EN ÖNEMLİ KURALLARINDAN BİRİ HİÇ ŞÜPHESİZ SOSYAL MESAFE OLACAK. MAMAK BELEDİYESİ BU SÜRECİN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN İLÇEDE BİR ÇOK NOKTAYA SOSYAL MESAFELİ KORONA BANK YERLEŞTİRDİ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:56
3 Okunma
Bunlar da ’korona bank’

Normalleşme sürecinin en önemli kurallarından biri hiç şüphesiz sosyal mesafe olacak. Mamak Belediyesi bu sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için ilçede bir çok noktaya sosyal mesafeli korona bank yerleştirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsle mücadele kapsamında yerel yönetimler, önemli bir sorumluluk üstlendi. Mamak Belediyesi personeli yeni normalleşme sürecine geçilmeden hemen önce belediyenin atölyesinde sosyal mesafeli korona bank hazırladı. İlçede farklı bir çok noktaya yerleştirilen korona banklar vatandaşlardan da tam not aldı. Tasarlanan bankların mesafe aralığına saksı içinde mevsim çiçekleri ekildi ve banklara kalp motifi işlendi.

Salgının yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladığı bu dönemde yeni düzenlemeler de birbiri ardına geliyor. Virüsün tekrardan yayılmasını önlemek için farklı tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda Mamak Belediyesi, marangozhanesinde üretilen mesafeli banklar şehrin en çok tercih edilen alanlarına yerleştirilerek sosyal mesafeye dikkat çekilecek.

Boğaziçi Şelale Park içerisinde kurulumu gerçekleşen korona bankları sokağa çıkma serbestliğinde ilk test edenler ise yaşlı çiftler oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, Mamak Belediyesi olarak korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Sosyal mesafenin korunması adına neler yapabiliriz diye düşündük. Kendi atölyelerimizde üretmiş olduğumuz korona banklarımızı ve aralarında 1 metre mesafenin olduğu sosyal mesafenin korunması adına Korona Banklarımızı oluşturduk. Bunları üretiyoruz ve parklarımıza vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde tedbirleri de göz önüne bulundurarak koydurduk. Sizleri daha çok seviyoruz ama daha çok sevebilmek adına bu süreci 1 metre mesafeyle oturabilmeleri için oluşturduk. Birçok çalışma yaptık. Diğer ilçelerimize, diğer illere örnek olmak adına birçok çalışma gerçekleştirdik. İnşallah korona bankımız da bunlardan bir tanesi olacak. Vatandaşlardan sosyal mesafenin korunması adına güzel tepkiler aldık. Farklı çalışmalar yapıyoruz. Bütün vatandaşlarımız taleplerini de değerlendiriyoruz. Mamak’ta yaklaşık 50 bin binaya dezenfekte ettik” dedi.

Risk gurubunda oldukları için sıklıkla dışarı çıkamadıklarına işaret eden Erkovan çifti, dışarı çıktıklarında bu banklarda oturduklarını söyleyerek, “Çok güzel bu virüs nedeniyle mesafeli oturmak çok güzel bir şey. Evde eşimizle kavga edip duruyorduk. Buraya geldik. Kavga da etmiyoruz, birbirimizi özlüyoruz. Böyle iyi oldu. Bu banklar buraya kondu memnun olduk. Evde sıkılarak geçiyor. Ama şöyle biraz daha yakın olsaydı da el ele tutuşsaydık. Güzel, teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hayriye ve Murat Kızıl çifti ise bankı faydalı bulduklarını, böylelikle evde aldıkları önlemleri dışarıda da uygulayabildiklerini belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nikahlarda normalleşme süreci
Nikahlarda normalleşme süreci
Hindistan ve Pakistan’da çekirge istilası
Hindistan ve Pakistan’da çekirge istilası
Rusya: “Korona virüs aşısının deneme sürümü Ağustos’ta hazır”
Rusya: “Korona virüs aşısının deneme sürümü Ağustos’ta hazır”
İşçiler silo ile birlikte yere çakıldı
İşçiler silo ile birlikte yere çakıldı
Aç kalan ayılar teleferiğe indi
Aç kalan ayılar teleferiğe indi
Lüleburgaz’da 20 dakikalık yağmur sonrası sokaklar göle döndü
Lüleburgaz’da 20 dakikalık yağmur sonrası sokaklar göle döndü
Tokat’a şehit ateşi düştü
Tokat’a şehit ateşi düştü
Yılmaz Özdil milyon dolarlık evini yıkıyor
Yılmaz Özdil milyon dolarlık evini yıkıyor
Milli Saraylar 75 gün sonra yeniden ziyarete açılmaya hazırlanıyor
Milli Saraylar 75 gün sonra yeniden ziyarete açılmaya hazırlanıyor
Yaylalarda yetişen bitkiler vatandaşlara ekmek kapısı oldu
Yaylalarda yetişen bitkiler vatandaşlara ekmek kapısı oldu
Robinson Ziya dedenin kirazları yetişti, Vefalı eller topladı, 65 yaş üstüne ulaştırdı
Robinson Ziya dedenin kirazları yetişti, Vefalı eller topladı, 65 yaş üstüne ulaştırdı
Saatte 300 kilometre hızla uçuyor, yaralı bulundu
Saatte 300 kilometre hızla uçuyor, yaralı bulundu
Yavru ayı kaçtı, onlar kovaladı
Yavru ayı kaçtı, onlar kovaladı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde yavru deve ve zebra heyecanı
Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde yavru deve ve zebra heyecanı
’Ev yapımı’ Çanakkale geçilmez
’Ev yapımı’ Çanakkale geçilmez
Gök taşı düştüğünü sonradan fark ettiler, tarlaya çıkıp aramaya başladılar
Gök taşı düştüğünü sonradan fark ettiler, tarlaya çıkıp aramaya başladılar
Trabzon’un Araklı ilçesinde fındıklık içinde kaplıca ve maden suyu bulundu
Trabzon’un Araklı ilçesinde fındıklık içinde kaplıca ve maden suyu bulundu
Zonguldak’ta cadde ve sokaklar boş kaldı
Zonguldak’ta cadde ve sokaklar boş kaldı
Tavşanı önce kurtardılar sonra koruma altına aldılar
Tavşanı önce kurtardılar sonra koruma altına aldılar
Antalya’da kar kalınlığı 4,5 metreli bulan yolların açılması çalışmaları
Antalya’da kar kalınlığı 4,5 metreli bulan yolların açılması çalışmaları

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim