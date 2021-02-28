Bukardi Belde Belediye Başkanı Açmaz hayatını kaybetti

Elazığ’ın Bukardi Belde Belediye Başkanı Hüseyin Açmaz, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Arıcak ilçesine bağlı Bukardi Beldesi Belediye Başkanı Hüseyin Açmaz (65), bugün kalp krizi geçirdi. Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan 6 çocuk babası Başkan Açmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Başkan Açmaz’ın Elazığ merkeze bağlı Yedigöze köyüne defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, Açmaz’ın 1 ay önce Covid-19’u atlattığı ve daha öncesinde ise kalp ameliyatı geçirdiği aktarıldı.