Bu yıl 6’ncısı düzenlenen İzmir Coffee Festival’e geri sayım başladı

İzmir’in en sevilen etkinliklerinden biri olan İzmir Coffee Festival, bu sene 6. kez kahveseverler ile buluşuyor. İzmir Arena’da 7-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek İzmir Coffee Festival’de kahveye ilişkin bilgilendirici workshoplar ve söyleşiler gerçekleştirilirken, ünlü isimler de konserleriyle kahve keyfini perçinleyecek. Eğlenceli sahne şovların yapılıp ünlü isimlerin konser vereceği festivalin biletleri, Türkiye’nin teknoloji odaklı kültür, sanat, spor ve eğlence platformu www.biletininal.com’da kahve tutkunlarını bekliyor.

Loc Festivals tarafından 6. kez düzenlenen İzmir Coffee Festival, bu yıl enerjik ve eğlenceli içeriklerle katılımcıları ile buluşmaya hazırlanıyor. 3 gün boyunca devam edecek festivalde kahvenin sihirli dünyası, ücretsiz söyleşi ve workshoplar ile katılımcılara aktarılacak. Yaklaşık 120 farklı firmanın stant açacağı festivalde, katılımcılar dünya kahvelerini ücretsiz deneyimleme imkanına sahip olacak. Festivalin ilk akşamı ise Feridun Düzağaç konseri ile renklenecek. Festivalin ikinci gününde Nil Karaibrahimgil katılıcıları şarkıları ile coştururken, festivalin son gününe ise Ozan Doğulu DJ performansı damgasını vuracak.

LOC Festivals’ın kurucu ortakları Şahin Aydoğan ve Volkan Sönmez, İzmir’de 6. kez kahve festivalini düzenlemenin gururunu yaşadıklarını söyleyerek, "Tarih boyunca kahve ve kahvenin yolculuğunda önemli liman kenti olan şehrimiz kahvenin yolculuğuna da katkı sağlıyor ve sektöre yön veriyor. Festival ekibi olarak her sene olduğu gibi bu sene de bambaşka bir festivalde tüm kahve severleri kahve ve eğlence dolu 3 gün geçirmeye çağırıyoruz" diye konuştu.