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Bu kediyi bulan bin 500 lira kazanacak

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan bir kadın, evden kaçarak kaybolan kendisini gece gündüz arıyor. Genç kadın, çok değer verdiği kedisini bulan kişiye ise bin 500 lira para ödülü verecek.

Genel 25.01.2021, 10:16
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Bu kediyi bulan bin 500 lira kazanacak

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan bir kadın, evden kaçarak kaybolan kendisini gece gündüz arıyor. Genç kadın, çok değer verdiği kedisini bulan kişiye ise bin 500 lira para ödülü verecek.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan ve Eskişehir’de özel eğitim öğrencisi olan 25 yaşındaki Feyza Yıldız isimli bir kadının 3 kedisinden biri olan British cinsi ’Pablo’ ismindeki kedi, yaklaşık bir hafta önce evin bahçesinden çıkarak kayboldu. Yıldız, çok değer verdiği kedisini o günden beri gece, gündüz demeden sokak sokak gezerek arıyor. Kedisini görenlerin kendisine haber verebilmesi için sokaklara kayıp ilanı asan Yıldız, kedisini bulma umuduyla, gördüğünü söyleyen herkesin yanına koşuyor. Pablo’ya benzeyen bütün kedilerin görüldüğü yerlere giden genç kadın, kedinin ismiyle seslenerek, girebileceği her deliğe bakıyor. Kedisi hasta olduğu ve ev ortamına alıştığı için sokakta yaşayamayacağını düşünerek endişe eden Yıldız, kedisini bulan kişiye bin 500 lira para ödülü vereceğini söyledi.

“Yeter ki bulunsun, başka hiçbir şey istemiyorum”

Beslediği 3 kedisinden biri olan kaybolan kedisini hastalandığı için Eskişehir’den Darıca’ya getirdiğini söyleyen Feyza Yıldız, “Getirmemin 6. Gününde kayboldu. Hasta bir kedi. Özel mamayla beslenmesi gerekiyor. 2 yaşında, erkek, gri renk, kısırlaştırılmış bir kedi. İsmine duyarlı. Evden kayboldu, bahçe kapısından babam içeri girerken çıkmış. Ben dışarıdaydım, çıktığını gördüm ama yakalayamadım. Bir anda koştu, gitti. 6 gündür arıyoruz, bulamadık. Sokak, sokak gece gündüz aradık. Her yere ilan astık, her yere haber verdik ama yok. Üzerinde herhangi bir işaret yok ama British cinsi zaten sokaklarda olmayan bir kedi. Çok fazla gri kedi için arayan oldu. Pablo, daha iri, balköpüğü göz rengi var, kulakları diğer kedilere göre daha küçük, suratı basık, yanağında mantarı vardı, çok belli olmuyor ama gamze gibi duruyor. Sol tarafında bir tüy döküntüsü vardı. Onun dışında tasması falan yoktu üzerinde. Bulan kişiye bin 500 lira ödül vereceğiz. Yeter ki bulunsun, başka hiçbir şey istemiyorum. Belki birisi almıştır, evinde misafir ediyordur, ilanlarımızı görmemiştir, sahibini arıyordur. Lütfen birisi bulduysa getirsin” dedi.

“Gri kedi gören herkes arayabilir, ben hepsine gidip bakarım”

Kedisi kaybolduğu günden beri pek çok telefon aldığını ancak Pablo’yu bir türlü bulamadığını kaydeden Yıldız, “Çok önemliydi benim için. Hasta olması ayrı, doğduğundan beri evde yaşıyor. Sokaklarda yaşayamaz. Ne yemek yemeyi bilir, sokakta bulamaz, ne su içebilir, her şeyden korkar. Birisi aldıysa lütfen getirsin, yalvarıyorum. Haber versin bize, her yerde telefon numaramız var. Zaten kısırlaştırılmış bir kedi, farklı amaçlarla kullanmak isteseler de kullanamazlar. Belki bulan kişi cins diye vermek istemiyordur. Gri kedi gören herkes arayabilir, ben hepsine gidip bakarım Pablo mu değil mi diye. İki gündür çok fazla telefon almadık ama 2 gün önce 18 kişi aramış. Fotoğraf gönderiyorlar, video gönderiyorlar. Eğer o olduğunu düşünüyorsam, en ufak bir ihtimal varsa, fotoğrafta benziyorsa koşup gidiyorum zaten. Ama başka bir lekesi oluyor, boyutu küçük oluyor, o zaman değil diyorum, gitmiyorum. Kandırmak amacıyla hiç kimse bir şey yapmadı şimdiye kadar” diye konuştu.
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