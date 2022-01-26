Bu ilçede kar yağışı hayatı felç etti: Tırlar bile karın altında kayboldu

Kastamonu’nun Küre ilçesinde etkili olan yağış sonrasında kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaştı. Tırların dahi kar altında kaybolduğu ilçede, hayat durma noktasına geldi.

Kastamonu’nun sahil bölgesindeki ilçelerinden Küre’de etkili olan kar yağışları hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı ilçede hayat durma noktasına geldi. Kar yağışı sonrasında ilçede park halinde bulunan araçlar kar kütleleri altında kayboldu. Tırların bile kar kütleleri altında kaybolması dikkat çekti. Kar yağışının durması sonrasında, ilçede hayatın normale dönmesini sağlamak için belediye, İl Özel İdaresi ve vatandaşlar harekete geçti. Ekipler, yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışmalarını sürdürürken vatandaşlar ise kendi imkanları ile evlerinin önündeki ve araçlarının üzerindeki karı temizlemeye çalışıyor.

“2 metrenin üzerinde kar yağdı”

Donan ve kar altında kalan tırları çalıştırmaya çalışan Küre Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Uykucu, “Bu sene Türkiye’de olduğu gibi memleketimizde çok yoğun kar yağışı oldu. Bu kar yağışından sonra ulaşımda da çok büyük aksamalar oldu. Biz burada maden nakliyesi yapıyoruz. Onu da yapamadık. Havanın da müsaade etmesi ile yollarımız açılmaya başladı. Biz de nakliye işlerimize başladık. 10 günden fazladır kar var. 1 gün yağdı, hava açtı. Ondan sonra yeniden yağdı. 2 metrenin üzerinde kar yağdı. Zaten her taraftan belli. Şimdi araçlarımızı çalıştırmaya çalışıyoruz. Çok soğuk. Çalışmayan araçlarımız var. Onların sürücülerine yardım ediyoruz” dedi.

“Şimdi evlerimizin önünü, çatılarımızın üstünü kürüyoruz”

Evinin önünü kapatan karı temizlemeye çalışan Eşref Özdemir ise, “Bu seneye kadar bu kadar kar yağmamıştı. Bu sene çok yağdı. 1992’de 3 metre yağmıştı. 2022’de de o kadar yağdı. Daha önce bu kadar yağmıyordu. 2 metreye yakın kar yağdı. Şimdi evlerimizin önünü, çatılarımızın üstünü kürüyoruz. Kar mücadelesine devam ediyoruz” diye konuştu.