Son Dakika
Bu da kızak safari
Bursa’nın Uludağ yamaçlarında bulunan Gököz Göletine gelen vatandaşlar, traktör arkasına bağlanan kızaklarla, eğlenceli dakikalar yaşadı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı anlar, saniye saniye kaydedildi.
Genel 18.01.2021, 11:37
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Bursa’nın Uludağ yamaçlarında bulunan Gököz Göletine gelen vatandaşlar, traktör arkasına bağlanan kızaklarla, eğlenceli dakikalar yaşadı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı anlar, saniye saniye kaydedildi.
Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles’e bağlı Gököz Maremşah Yaylasına gelen tatilciler, unutulmaz bir hafta sonuna imza attı. Karla kaplı Uludağ’ın eteklerinde göletin yanında 2 gün tatil yapan vatandaşlar, traktörün arkasına bağlanan kızaklarla da eğlenceli dakikalar yaşadı. Kızak safarisi adını verdikleri gezintiye 7’den 70’e herkes hayran kaldı.Yağan kar ile muhteşem manzaraya sahip olduklarını belirten işletme sahibi Arif Doğru, "Farklı bir aktiviteye imza atmak için traktörün arakasına bağladığımız kayaklarla 7’den 70’e herkesi karların üzerinde kayak keyfinin tadını çıkardı. Şubat ayının sonuna kadar da rezervasyonlarımız dolu" dedi.
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