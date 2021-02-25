Borudan hem su aktı hem alev yükseldi

Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı Yaylımlı (Sallah) köyünde kuyudan hem su aktı, hem de alev yükseldi.

Yaylımlı köyü sakinlerinden Mehmet Kaya, bahçesine sulama suyu için sondaj vurdurmak istedi. Birkaç gün önce İbrahim Gündüz tarafından başlayan sondajda 150 metreye gelindiğinde suya ulaşıldı.

Sondaj kuyusuna boruyu bırakan sondaj ekibi, su ile birlikte buhar gibi bir şey fark ettiler. Çakmak ile kontrol yapıldığında borudan alev yükseldi.

Borudan bir taraftan su fışkırırken, aynı anda alevler yükseldi. Köylü vatandaşlar su ve alevleri bir arada görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Köylü vatandaşlar ‘doğalgaz bulduk’ diye sevindi. Köylüler, çıkan gazın metan gazının kokusu gibi bir koku yaymadığını belirtirken, çıkan gazın ne olduğu yetkililerin incelemesi sonrasında belli olacak.