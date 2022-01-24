Bolu’da, üniversite çalışanları kar sebebiyle 2 gün evden çalışacak

Bolu’da, kar yağışı sebebiyle üniversitede çalışan hamile ve engellilere 2 gün idari izin verilirken, idari ve akademik personel mesailerini evden çalışmaya göre yapacak.

Bolu’da, günlerdir devam eden kar yağışı kent merkezinde de etkili oluyor. Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı kentte, üniversite çalışan engelli ve hamilelere 2 gün boyunca idari izin verildi. Ayrıca, idari ve akademik personelin de evden çalışma yöntemiyle mesailerine devam etmesi kararı alındı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle Bolu Valiliğimizin aldığı karar uyarınca 24-25 Ocak 2022 Pazartesi ve Salı günleri il genelinde uygulanan tedbirler kapsamında kamu hizmetinin aksatılmasına mahal vermeyecek şekilde, Üniversitemizde çalışan engelli ve hamileler idari izinli, idari ve Akademik personeli (acil tıp hizmetleri ve hastane servislerinde görev yapanlar, görev nöbeti tutanlar ve birimlerine özel olarak bildirilenler hariç) mesailerini evden çalışma esasına göre yapacaklardır” denildi.