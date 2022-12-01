Bolu’da kura çekimi heyecanı

TOKİ’nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi çerçevesinde sosyal konut kura çekimi bugün Bolu ile devam etti. Kıbrıscık ilçesinde yapılacak 198 konut için başvuru sayısının az olması sebebiyle kura çekimine gerek kalmadığı belirtildi.

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara Bolu’dan 15 bin 753 vatandaş başvurdu. Vatandaşların büyük bir heyecanla beklediği projede kura çekimi 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Projenin Cumhuriyet tarihinin en önemli sosyal konut projelerinden biri olduğunu söyleyen Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Herkesin ’güzel bir evim olsun’ diye bir hayali vardır. İnşallah bugün de burada kura çekimi olacak. Bu önemli bir rakam. İnşallah hepimizin gönlünden ne geçiyorsa o olur. Çok önemli ve cumhuriyet tarihinin en önemli sosyal konut projelerinden biri" dedi.

Vali Kılıç, daha sonra noter huzurunda ilk kurayı çekti. Bolu kent merkezinde yapılacak 200 konut için 14 bin 271 kişi başvururken, Yeniçağa’da yapılacak 206 konut için ösı 175, Mengen Gökçesu’da inşa edilecek 204 konut için 209, Dörtdivan’da yapılacak 94 konut için 98 kişi başvuru yaptı. Başvuran vatandaşlar kura çekimini büyük bir heyecanla takip etti. Kıbrıscık ilçesinde yapılacak 198 konut için başvuru sayısının az olması nedeniyle ise kura çekimine gerek kalmadığı belirtildi.