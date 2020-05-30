Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Portland Belediye Başkanı Wheeler, olağanüstü hal ilan etti
Olağanüstü hal ilan edildi
İstiklal Caddesi'nde zabıtalar arasında gerginlik
Zabıtalar arasında gerginlik
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Trafikte tekme tokatlı kavga...
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor

Bolu’da kafe ve restoranlar açılmaya hazırlanıyor

BOLU’DA, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YAKLAŞIK 75 GÜNDÜR KAPALI OLAN RESTORAN VE KAFELER AÇILIŞ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Bolu’da kafe ve restoranlar açılmaya hazırlanıyor

BOLU’DA, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YAKLAŞIK 75 GÜNDÜR KAPALI OLAN RESTORAN VE KAFELER AÇILIŞ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 16:54
3 Okunma
Bolu’da kafe ve restoranlar açılmaya hazırlanıyor

Bolu’da, korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 75 gündür kapalı olan restoran ve kafeler açılış hazırlıklarına başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan itibaren kapanan ve 1 Haziran itibari ile tekrar müşterilerine kapılarını açacak olan kafe ve restoranlarda çalışmalar başladı. Yaklaşık 75 gün sonra müşterilerine kapılarını açacak olan kafelerde, personeller sabah erken saatlerden itibaren temizlik çalışmalarına başladı. Korona virüs tedbirleri için de hazırlık yapan işletmeciler, tek kullanımlık menü kullanacak. Aynı zamanda dükkanlarda sosyal mesafeye uygun oturma düzeni için çalışmalar yapıldı. Maskesiz gelen müşterilerin kafelere alınmayacağı belirtilirken, girişlerde de ateş ölçer cihazı bulundurulacak.

“Devletin vermiş olduğu kurallara nizami uyacağız”

Kafe işletmecilerinden Çetin Ateş, devletin belirlediği kurallara nizami olarak uyacaklarını söyleyerek, “Girişlere dezenfektan, ateş ölçerimizi koyacağız. Tuvalet çıkışlarına, mutfaklara dezenfektan koyacağız. Masaları yine dezenfektan ile sileceğiz. Kasiyer arkadaşımız maskeli ve eldivenli olacak. Menülerimizi kaldırdık. Tek kullanımlık A4 kağıdı kullanacağız. Oturma düzeni için 1 buçuk metre boşluk bırakarak, çapraz şekilde yerleştirdik. Tabii ki gelen insanların ateşini ölçtüğümüz gibi maske takmalarına da dikkat edeceğiz. Arkadaşlarımız daha hassas olacak. Kasanın önündeki hesap birikimlerini engellemek adına masalara götürülecek. Orada kredi kartları için POS cihazlarını kullandıracağız. Kasanın önündeki birikimine engel olacağız. Tabii ki bundan sonra tedbirler nelerdir, devletin vermiş olduğu kurallara nizami uyacağız ama bizim şu andaki felsefemiz hijyen, temizlik ve sosyal mesafeye uyacağız” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
(Özel) Kısıtlamaya aldırış etmeden boğazda yüzdü
(Özel) Kısıtlamaya aldırış etmeden boğazda yüzdü
3 metrelik havuzda kilometrelerce yüzüyor
3 metrelik havuzda kilometrelerce yüzüyor
Kaçak avlanan 2 kişi yakalandı
Kaçak avlanan 2 kişi yakalandı
İzol’den Libya iddiası
İzol’den Libya iddiası
Takla atıp kanala düşen aracın sürücüsü yaralandı
Takla atıp kanala düşen aracın sürücüsü yaralandı
Şehit polis Atakan Arslan’ın ailesine acı haber ulaştı
Şehit polis Atakan Arslan’ın ailesine acı haber ulaştı
DSİ Genel Müdür Kaya Yıldız Rize, Trabzon ve Bayburt’ta incelemelerde bulundu
DSİ Genel Müdür Kaya Yıldız Rize, Trabzon ve Bayburt’ta incelemelerde bulundu
Akbük sahili konuklarını bekliyor
Akbük sahili konuklarını bekliyor
İstiklal Caddesi’nde gerginliğe neden olan Tak kaldırıldı
İstiklal Caddesi’nde gerginliğe neden olan Tak kaldırıldı
Azeri komedyen Rustam Mayer, İstanbul Fethi’ni kutladı
Azeri komedyen Rustam Mayer, İstanbul Fethi’ni kutladı
George Floyd’u öldüren polisin eşi boşanma davası açtı
George Floyd’u öldüren polisin eşi boşanma davası açtı
Nikahlarda normalleşme süreci
Nikahlarda normalleşme süreci
Hindistan ve Pakistan’da çekirge istilası
Hindistan ve Pakistan’da çekirge istilası
Rusya: “Korona virüs aşısının deneme sürümü Ağustos’ta hazır”
Rusya: “Korona virüs aşısının deneme sürümü Ağustos’ta hazır”
İşçiler silo ile birlikte yere çakıldı
İşçiler silo ile birlikte yere çakıldı
Aç kalan ayılar teleferiğe indi
Aç kalan ayılar teleferiğe indi
Lüleburgaz’da 20 dakikalık yağmur sonrası sokaklar göle döndü
Lüleburgaz’da 20 dakikalık yağmur sonrası sokaklar göle döndü
Tokat’a şehit ateşi düştü
Tokat’a şehit ateşi düştü
Yılmaz Özdil milyon dolarlık evini yıkıyor
Yılmaz Özdil milyon dolarlık evini yıkıyor
Milli Saraylar 75 gün sonra yeniden ziyarete açılmaya hazırlanıyor
Milli Saraylar 75 gün sonra yeniden ziyarete açılmaya hazırlanıyor

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim