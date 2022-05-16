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Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü yapılacak genleşme derz değişimi sebebiyle 35 gün boyunca trafiğe kapatıldı. İstanbul yönüne gidecek sürücüler D100 Karayolu’na yönlendiriliyor.
Genel 16.05.2022, 11:40
Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü yapılacak genleşme derz değişimi sebebiyle 35 gün boyunca trafiğe kapatıldı. İstanbul yönüne gidecek sürücüler D100 Karayolu’na yönlendiriliyor.
Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatıldı. Abant- Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde bugün başlayan çalışmalar 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.
Çalışma yapılacak 35 gün boyunca TEM’in İstanbul yönüne gitmek isteyen sürücüler D-100 Karayolu’na yönlendirilecek.