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Bodrum’da selin bilançosu ortaya çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinin 3 gün etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağışta 131 ev ve iş yerinin sular altında kaldığı tespit edildi.

Genel 12.01.2022, 16:05
Bodrum’da selin bilançosu ortaya çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinin 3 gün etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağışta 131 ev ve iş yerinin sular altında kaldığı tespit edildi.

Bodrum’da hafta sonundan itibaren etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen su taşkınlarına karşı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras başta olmak üzere tüm belediye personeli seferber oldu. Bölgede yaşanan olumsuzluklara müdahale eden belediye ekipleri, ev ve iş yerlerinde vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyor.

131 ev ve iş yeri zarar gördü

Merkezde metrekareye 150, Turgutreis ve Yalıkavak bölgesine 160 kilogram yağışın düştüğü Bodrum’da, su taşkınları nedeniyle 131 ev ve iş yeri zarar gördü. İlçede etkili olan sağanak yağmur, özellikle İslamhaneleri, Yalıkavak, Turgutreis, Mumcular, Sazköy, Dereköy, Koyunbaba ve Peksimet mahallelerinde su taşkınlarına neden oldu.

Yağışa duvarlar dayanmıyor

İlçede yağan yağmurlarla suya doyan toprak bazı noktalarda tehlike arz ediyor. Koyunbaba mahallesinde yol kenarındaki bir istinat duvarı yıkıldı. Bölgedeki bir evin yola yıkılan duvarı etrafında güvenlik önlemi alındı. Geriş Mahallesinde önceki gün çöken duvarın yola yıkılan kısımlarının toparlandığı ve etrafında şeritleme suretiyle güvenlik önlemi alındığı görüldü. Altyapı çalışmasının yürütüldüğü Gümüşlük - Turguutreis yolu yağışla birlikte iyice bozuldu, bir araç çukura düşerek mahsur kaldı. Yarımada’da su basan bahçeler ve evlerde su tahliye ve temizlik çalışması bugün de devam etti. Bazı bahçelerin ise hala su altında olduğu görüldü.

Vatandaşın yaraları sarılıyor

Sağanak yağışların başlamasıyla birlikte Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Zabıta, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri ile Halka İlişkiler Birimi ekipleri başta olmak üzere Bodrum Belediyesi, tüm imkanlarıyla yaşanan olumsuzluklara müdahale ederek yağıştan etkilenen ev ve iş yerlerinde vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Başkan Aras, sorunları yerinde tespit etti

Yoğun yağışın ilk anından itibaren sahada çalışmalarını sürdüren ekiplerin yanı sıra, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Aras, vatandaşlardan gelen taleplerin ivedilikle çözüme kavuşturulması için belediye ekiplerine talimatlar verdi.

Zabıta ekipleri havuza düşen köpeği kurtardı

Bodrum genelinde sahada oluşabilecek olumsuzluklara karşı 7/24 teyakkuzda olan Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, birimler arası koordinasyonu sağlarken, vatandaşlardan gelen, acil çözüm bekleyen taleplere de cevap vermeyi sürdürüyor. Gece gündüz devriye gezen ekipler, tespit ettikleri olumsuzlukları anında ilgili müdürlüklere iletiyor. Gölköy Mahallesi’nde vatandaşların havuza köpek düştüğünü bildirmesi üzerine harekete geçten Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havuza düşen sokak köpeğini kurtardı.

Fen işleri temizlik çalışmalarına devam ediyor

Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ile yollardaki toprak kaymalarından kaynaklanan taş ve çamur kalıntılarını temizleyerek yolları yeniden kullanılır hale getirdi. Su taşkınında ev ve işyerlerindeki yağmur suları; belediye iş makineleri, vidanjörler ve dalgıç pompalar ile boşaltıldı. Sazköy ve Pınarlıbelen Mahallelerinde tıkanan köprü açılarak yol temizlendi. Büyükbaş hayvanların bulunduğu çiftlikte mahsur kalan inek ve buzağılar da belediye fen işleri ekiplerince kurtarıldı. Mağduriyetin yaşandığı binalarda su tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince bina temizliği gerçekleştirilerek dezenfektasyon çalışmaları yapıldı. Çöp ve ağaç dallarıyla tıkanan mazgalların ise temizliği gerçekleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tüm saha personeli ekipleri, olumsuz hava koşullarıyla devrilen ağaçlar ve tehlike oluşturan ağaçlara müdahale etmeyi sürdürüyor. Güvercinlik Mahallesi’nde araç üzerine devrilen bir ağaç kaldırıldı. Yol trafiğe yeniden açıldı. Cevat Şakir Mahallesi Nergiz Sokak’ta ise yola devrilen ağaç kaldırıldı. Ağaçta tehlike oluşturan dallar budandı.

Vatandaşa sıcak çorba ve yemek

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşların talep ettiği yatak, battaniye, kumanya, çocuk bezi, temel gıda maddesi başta olmak üzere acil ihtiyaçları karşılıyor. Belediye Gıda AŞ ekipleri ise taşkınların yaşandığı noktalarda, sıcak çorba ve yemek ikram etmeye devam ediyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Halkla İlişkiler birimi ekipleri de yağıştan etkilenen ev ve iş yerlerine tek tek ziyaretlerde bulunarak hasar tespit çalışması yapıyor. Ayrıca vatandaşların acil ihtiyaçlarını tespit ediyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, basın mensuplarına yaptığı açıklamada selden etkilenen bölgelerde yaraları sardıklarını ifade ederek şöyle dedi:

“İlçemizde toplam 131 ev ve işyerini su bastı. Şu anda yaraları sarma dönemindeyiz. Arkadaşlarımızın evlerini temizledik. Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın, AFAD’ın, Bodrum Belediyesi’nin ekipleri de bir taraftan tespitler yapıyorlar. Evlerin zarar gören mobilyaları, beyaz eşyaları da düzeltilecek, onlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Arkadaşlarımızı buralarda görevlendirdik. Bir taraftan da yolların tekrar eski haline getirilmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışma yapıyor, zabıtamız çalışıyor. Şu anda artık toparlama çalışmaları yapıyoruz.”

Bodrum’da 7 ailenin otellere yerleştirildiğini ifade eden Başkan Aras, “Otellerimize yerleşen 7 aile var şu an da, talepler gelirse hemen karşılıyoruz. Gıda, eşya ihtiyacı olanların talep edenler olursa bütüncül olarak değerlendiriyoruz ve karşılıyoruz. İslamhaneleri’nde 18 ev var selden zarar gören, bu evlerin eşyalarını temin edeceğiz ve kendilerine teslim edeceğiz. İlçe Tarım Müdürlüğümüzde tarımsal alanlarda çalışmışlarını sürdürüyor. Dün kaymakamımızın başkanlığında afet koordinasyon toplantısı yaptık. Orada ilgili birimlere gerekli görevler verildi. Mandalina bahçelerinin olduğu bölgelerde özellikle, düşük kodlu bölgelerde yapılan çevre duvarları tamamen havuz görevi görüyor. Artık suyun gidecek bir yeri kalmadı, eskiden hendekler vardı orada ve oralardan su tahliye olurdu. Bilinçsizce yapılan çevre duvarları oraların havuz durumuna gelmesine neden oldu.” şeklinde konuştu.

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